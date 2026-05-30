Scene greu de privit au fost surprinse într-un liceu din Tulcea. Cinci adolescenți sunt anchetați după ce și-au agresat doi colegi, pe care i-ar fi umilit și lipsit de libertate

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea au anunţat că poliţiştii au început cercetările pentru lămurirea împrejurărilor privind comiterea unor fapte cu violenţă în incinta unei unităţi de învăţământ.

"Cercetările au fost demarate ca urmare a sesizării privind agresarea a doi elevi, incident ce a avut loc în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Tulcea, la data de 14 mai 2026", a anunţat IPJ Tulcea.

Potrivit poliţiştilor, persoanele cercetate, elevi în clasele a IX-a şi a X-a, ar fi săvârşit infracţiuni de lovire sau alte violenţe, lipsire de libertate în mod ilegal, tâlhărie calificată, ameninţare, şantaj şi influenţarea declaraţiilor.

"Faţă de cei cinci a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale pentru comiterea infracţiunilor mai sus menţionate", au transmis reprezentanţii IPJ Tulcea.

Doi dintre suspecți au fost reținuți, iar ulterior instanța a decis arestarea preventivă a unuia dintre ei și plasarea celuilalt în arest la domiciliu.

