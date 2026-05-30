Incendiu devastator azi-noapte în localitatea nemţeană Dobreni. Două case şi mai multe anexe au fost înghiţite de flăcări uriaşe.

La sosirea pompierilor totul ardea generalizat, dar din fericire proprietarii imobilelor au reuşit să se evacueze, astfel că nu au existat victime.

Pagubele materiale, însă, sunt însemnate. Surse din anchetă spun că focul ar fi pornit din cauza panourile solare, montate în urmă cu trei săptămâni, pe structură de lemn - lucru interzis prin lege.

