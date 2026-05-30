Un copil de doi ani a murit în timpul evenimentului Zilele Orașului Satu Mare. Incidentul s-a produs vineri seara la un loc de joacă. Primăria a decis să închidă toate locurile de joacă din cadrul evenimentului.

Copil de 2 ani, mort la Zilele Oraşului Satu Mare. S-a accidentat la un loc de joacă - Shutterstock

Un copil de circa doi ani de zile a murit după ce s-a accidentat la un loc de joacă din Satu Mare, potrivit Mediafax. Martorii au relatat că trei copii se aflau la locul incidentului. Ei s-au împins unii pe alții, mai anunță sursa menționată.

Echipa medicală a aplicat procedurile de resuscitare după ce copilul a intrat în stop cardiorespirator. Operațiunea a ținut peste o oră, dar la final, medicii au declarat decesul.

O necropsie va stabili cu exactitate cauza morții.

Articolul continuă după reclamă

Primăria municipiului Satu Mare a decis să închidă locurile de joacă din locuirle dedicate Zilelor Orașului.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰