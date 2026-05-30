O tânără de 24 de ani a fost înjunghiată mortal de iubit, chiar sub privirile copilului lor de cinci ani. Speriat, micuţul a încercat în zadar să-şi ajute mama. Familia tinerei reclamă că, înainte de crimă, un lung şir de ameninţări a anunţat tragedia. E al unsprezecelea caz de femicid de anul acesta.

Individul de 28 de ani şi-a atacat mortal iubita, fără să-i mai pese că băieţelul lor de cinci ani este martor la scenele sângeroase.

”Băieţelul mi-a sărit în braţe, ”bunică bunică hai că tati cu mami se ceartă”. Ea voia să fugă, ca să se ferească de el”, povestește Magda Bechea, mama criminalului.

Bărbatul suspecta că tânăra îl înşală, aşa, că orbit de gelozie, s-a năpustit asupra Florentinei.

Reporter: Copilul era de faţă? A văzut tot ce s-a întâmplat?

Magda Bechea, mama criminalului: Da. A adus şi apă ca să-i dea o gură, dar nu mai era la ce.

Femeia de 24 de ani nu a mai putut fi salvată

”Victima a fost găsită în curtea casei. plăgi multiple înjunghiate la nivelul abdomenului şi a membrului superior stâng”, spune Aura Crețu, manager SAJ Bacău.

Rudele tinerei spun că tragedia putea fi evitată. Doar că Florentina nu a vrut niciodată să depună plângere împotriva celui care i-a devenit călău.

Mama tinerei: Ameninţări, că tot îmi omoară.

Reporter: Aţi anunţat poliţia?

Mama tinerei: Da, că şi eu am fost bătută.

Fratele tinerei: Persoana care a ucis-o, m-a sunat şi mi a zis vino să iei şi să te speli pe cap cu ea. Când am ajuns, era prea târziu, era moartă.

Când şi-a dat seama ce a făcut, individul a dispărut

Poliţiştii l-au găsit ascuns în podul unei construcţii, nu departe de locul crimei. Copilul celor doi va avea nevoie de ajutorul psihologilor.

”În regim de urgenţă, echipa mobilă a intervenit în teren şi ca urmare a evaluării iniţiale, copilul a fost plasat în familia extinsă şi este în prezent securizat”, spune Ada Delia Bîlc, șef Centru telefonul copilului 119.

Nu este prima dată când martori la scenele şocante sunt copiii victimelor. Anul trecut, Mihaela, o tânără mamă de 25 de ani, a fost ucisă de soţ. Ordinul de protecţie nu a ajutat-o la nimic. Copilul lor de 2 ani a privit speriat cum mama sa se stinge.

În 2025, au fost 63 de cazuri de femicid. Anul acesta, moartea Florentinei e a 11-a astfel de crimă. Femicidul este tratat ca omor calificat şi este pedepsit cu 25 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață.

