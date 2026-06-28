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Și-a prins capul într-un utilaj în timp ce îl repara. Muncitor rănit grav la o fabrică de ţevi din Suceava

Un muncitor și-a prins capul într-un utilaj, în timp ce încerca să-l repare într-o fabrică din Suceava - Sursa: Profimedia
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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.06.2026, 16:58 | Modificat la 28.06.2026, 16:58

Accident grav de muncă în comuna Baia din judeţul Suceava. Un bărbat a fost rănit, duminică după amiază, în timp ce încerca să repare un utilaj care s-a defectat, într-o fabrică de ţevi. El a suferit un traumatism cranio-facial, fiind dus la spital. Evenimentul este încadrat ca accident de muncă. 

Accidentul a avut loc duminică după amiază, în incinta unei fabrici de ţevi din comuna Baia, judeţul Suceava.

"La faţa locului a fost trimis un echipaj de la Serviciul de ambulanţă Judeţean, care a găsit un tânăr de 26 de ani cu traumatism cranio-facial prin strivire, după ce şi-a prins capul într-un utilaj", informează Serviciul de Ambulanţă Suceava.

Primele date arată că utilajul se defectase, iar muncitorul a băgat capul să încerce să îl repare.

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Bărbatul, un localnic din comuna Baia, era conştient la momentul sosirii echipajului medical.

El a fost stabilizat şi transportat la unitatea de primiri urgenţe Suceava. 

Denisa Vladislav
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