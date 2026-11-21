O razie a Poliţiei s-a transformat într-o urmărire ca-n filme, lângă Bucureşti. Un şofer nu a oprit la semnale agenţilor şi a plecat într-o cursă nebună, care s-a încheiat cu un accident. Şoferul a coborât şi a continuat fuga în pădure. Îl caută poliţiştii, chiar în aceste momente.

Polițiștii i-au făcut semn șoferului să tragă pe dreapta, însă acesta a ignorat semnalele agenților și a apăsat pedala de accelerație. A urmat o urmărire pe o distanță de aproximativ un kilometru, iar la un moment dat șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac.

Până la sosirea polițiștilor la fața locului, șoferul reușise deja să fugă în zona împădurită. Agenții au pornit imediat în urmărirea lui și îl caută și la această oră, cu ajutorul lanternelor. Între timp, la fața locului a ajuns și o echipă de criminaliști, care verifică autoturismul.

Rămâne de văzut cine este șoferul care a fugit de poliție. Ce se știe până în acest moment este că mașina fusese recent scoasă de la amanet.

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