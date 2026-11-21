Un singur apel telefonic vă poate lăsa fără economiile de-o viață. Escrocii folosesc metode tot mai convingătoare, iar numărul fraudelor și al tentativelor aproape că s-a dublat. Pentru cei păgubiți, recuperarea banilor este un adevărat calvar. O hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene le dă însă o șansă în plus. Băncile trebuie să le restituie banii chiar dacă vina nu le aparține.

Un apel de la un presupus angajat al băncii a fost suficient pentru ca Ana să rămână fără bani în cont.

"A început să-mi spună că cineva încearcă să facă un transfer suspect din contul meu, că trebuie să intervină urgent și că dacă nu facem asta chiar risc să pierd toți banii", povestește Ana, păgubită.

A fost convinsă că vorbește cu cineva care încearcă să îi salveze economiile. În realitate, la celălalt capăt al firului era un escroc.

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"Am făcut exact ce mi-a cerut, crezând că îmi protejez banii din bancă, economiile. După câteva minute, am văzut că din cont dispăruseră vreo 3-4 mii de lei. Am făcut și plângere la poliție, dar până acum n-am reușit să-mi recuperez banii", mai spune Ana.

Cum se folosesc escrocii de identitatea băncilor

Cazul Anei nu este unul izolat. Escrocii folosesc tot mai des identitatea băncilor pentru a câștiga încrederea victimelor. Uneori, oamenii sunt convinși să ofere coduri de securitate sau să aprobe plăți chiar din aplicația bancară.

Recuperarea banilor este însă mult mai complicată decât pierderea lor. Anul acesta, peste 170 de cereri legate de fraude bancare au ajuns la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar. Băncile le-au respins sau clasat pe toate.

Ce trebuie să facem dacă picăm în plasa escrocilor

"Primul lucru pe care trebuie să-l facem e să sunăm în call centerul băncii instant din momentul în care vedem că banii au plecat din contul nostru. Banca deschide o investigație, pe care o deschide la solicitarea clientului, însă banca îți spune să mergi la poliție să depui o plângere penală, acel număr de plângere îi ajută pe ei să meargă mai departe cu investigația", spune avocatul bancar Camelia Grădinaru.

O hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene clarifică și obligațiile băncilor atunci când banii au fost luați fără acordul titularului.

"Banca va trebui în primă fază să restituie banii pentru tranzacțiile neautorizate și ulterior, la finalizarea anchetei, se stabilește dacă există sau nu această neglijență gravă sau culpă din partea clientului", spune avocatul bancar Camelia Grădinaru.

La nivel european, fraudele în plăți au provocat pierderi de 4,2 miliarde de euro într-un singur an. Din cele 2,2 miliarde de euro pierdute prin transferuri bancare frauduloase, aproximativ 85% au fost suportate de clienți, potrivit autorităților bancare europene.