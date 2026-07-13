Sibian, acuzat că şi-a măcelărit prietenul cu o secure apoi i-a dat foc. Bărbatul a fost reţinut 

Un bărbat de 48 de ani din Sibiu, care şi-ar fi ucis prietenul în vârstă de 60 de ani cu o secure apoi i-a incendiat cadavrul, a fost reţinut.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu anunţă, luni, urmărirea penală şi reţinerea unui bărbat, acuzat de omor şi profanare de cadavre.

"În fapt, s-a reţinut că în seara zilei de 08.07.2026, autorul în vârstă de 48 de ani, aflându-se împreună cu victima în vârstă de 60 de ani, în satul Gura Râului din judeţul Sibiu, a lovit-o de mai multe ori pe victimă cu un corp tăietor despicător (secure/topor) în zona capului şi în zona cervicală, provocând decesul acesteia, iar apoi a ars victima până la carbonizarea ei cvasicompletă", au precizat procurorii.

Aceştia precizează că, pe parcursul cercetărilor penale, procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul I.P.J. Sibiu - Serviciul Investigaţii Criminale şi al medicilor legişti din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Sibiu.

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Ancheta urmează să stabilească şi motivele gestului.