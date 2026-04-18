Un şofer s-a urcat băut la volan, a pierdut controlul volanului într-un sens giratoriu şi a lovit maşina unui bărbat care circula regulamentar. Victima este un poliţist care abia ieşise din tură.

Polițistul de 20 de ani a suferit mai multe leziuni și a fost dus de urgență la spital de un echipaj SMURD. Se află și acum sub investigații medicale, iar ulterior medicii vor decide dacă va rămâne internat sau va fi trimis acasă sub tratament.

Tânărul a fost rănit într-un accident rutier produs în această dimineață, la câteva minute după ce a ieșit din tura de noapte de la Secția 2 Poliție Constanța. Incidentul a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu, într-un sens giratoriu.

Mașina pe care o conducea a fost lovită de un alt șofer, în vârstă de 49 de ani, din Tulcea. La fața locului au intervenit rapid echipaje de la Poliția Rutieră și SMURD. Ambii șoferi au fost testați pentru consumul de alcool.

Rezultatul a fost negativ în cazul polițistului, însă celălalt conducător auto avea o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital pentru prelevarea de probe biologice.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

