Procedura prin care poate fi schimbat şeful Armatei şi cine îl poate înlocui

PSD a cerut azi demisia lui Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, acuzat de secția Militară a DNA de angajări ilegale. Generalul respinge categoric afirmațiile, iar ministrul Apărării a transmis că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre situație și că se va consulta cu acesta pentru a vedea care este cea mai bună decizie pentru Armata Română.

Întrebat dacă situaţia şefului Armatei ar trebui discutată în CSAT, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară, la Antena 3 CNN, că este nevoie de o analiză coordonată de preşedintele României. El a subliniat însă că autorităţile nu trebuie să interfereze cu activitatea justiţiei, ci doar să evalueze instituţional "cum arată lucrurile acum". În ceea ce priveşte o schimbare din funcţie a şefului de Stat Major al Armatei, acesta a spus că "nu suntem în situaţia în care s-a concluzionat că este cazul acum".

"Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situaţia generalului Vlad Gheorghiţă. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română", a transmis azi liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit legii, şeful de Stat Major al Apărării, funcţia militară cea mai înaltă din armată, este numit de preşedintele României, la propunerea ministrului Apărării, cu avizul prim-ministrului. Legea prevede că în această funcţie poate fi numit doar locţiitorul şefului Statului Major al Apărării sau unul dintre şefii categoriilor de forţe ale armatei, adică Forţele Terestre, Forţele Aeriene sau Forţele Navale.

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Locţiitorul şefului Statului Major al Apărării este general-locotenent Dragoş-Dumitru Iacob, Forţele Terestre sunt conduse de general-locotenent Ciprian Marin, Forţele Aeriene de general-locotenent Leonard-Gabriel Baraboi, iar Forţele Navale de viceamiralul Mihai Panait.

Amintim că Secția Militară a DNA a anunțat ieri că generalul Vlad Gheorghiță a fost pus sub urmărire penală și este suspectat că a intervenit la Ministerul Educației pentru suplimentarea locurilor la buget la Universitatea de Educație Fizică, astfel încât 20 de studenți să treacă de la taxă la buget. Trei dintre cei 20 urmau să fie încadrați ca ofițeri în MApN.

După audieri, generalul Gheorghiță Vlad a respins acuzația de complicitate la uzurparea funcției. El susține că, în condițiile în care dosarul DNA este instrumentat de aproape un an, momentul ales pentru formularea acuzațiilor "este cel puțin curios, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național".

Şi general-locotenentul Iulian Berdilă, a cărui nume apare în dosar, a respins categoric "orice insinuare privind existența unei activități ilicite sau a unei conduite de natură penală din partea mea". Generalul Gheorghiță Vlad a fost învestit ca șef al Statului Major al Apărării pe 30 noiembrie 2023.