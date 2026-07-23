Șofer cu soția și cei 3 copii în mașină, filmat când pierde direcția și intră într-un gard, în Satu Mare

Un accident înfiorător a avut loc joi, 23 iulie, în localitatea Satu Mare. O familie cu trei copii a fost ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau cei cinci a ieșit de pe șosea și s-a izbit puternic de un gard din piatră.

Autoturismul era condus de un bărbat de 31 de ani, care ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă. Vehiculul a părăsit carosabilul și s-a oprit în gardul unei proprietăți.

În mașină se mai aflau soția șoferului, în vârstă de 30 de ani, și cei trei copii ai cuplului, de 10 luni, un an și 7 ani.

La fața locului au intervenit pompieri, echipaje medicale și polițiști. Toți cei cinci ocupanți ai autoturismului au fost evaluați și transportați ulterior la spital. Aceștia erau conștienți și prezentau mai multe traumatisme și contuzii.

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Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Primele verificări arată că șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, însă cauza urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.