De-a "datingul" în era TikTok şi Instagram. Andrei: "Trebuie să fii puțin nonşalant, totul e un joc"

Odată cu apariția rețelelor sociale, flirtul s-a mutat din viața reală pe ecrane. Florile oferite altădată în dar au devenit like-uri, bilețelele de dragoste s-au transformat în răspunsuri la story-uri, iar declarațiile de amor au ajuns comentarii la fotografii. Iar flirtul are acum reguli noi: răspunsuri calculate, mesaje vocale, reacții la story-uri și strategii învățate de pe TikTok. Paradoxal, cu cât avem mai multe conexiuni online, cu atât tot mai mulți oameni spun că se simt singuri, mai ales tinerii din Generația Z. Unde duc aceste noi jocuri ale seducției digitale avantajele și capcanele acestora.

"Cum să îţi faci o relaţie în 2026? Vă spun acum, nu mai ai cum. În ziua de astăzi, totul este un joc psihologic: ăluia care îi pasă mai mult va avea de pierdut. Dacă nu flirtezi, o să ajungi în friend zone. O să îţi dau 10 metode prin care poţi să creezi tensiune, atracţie şi conexiune", spun oamenii.

Internetul este plin de sfaturi de agățat, teorii psihologice și strategii prezentate drept "secrete ale succesului".

Jocuri de putere şi tenici de manipulare

Articolul continuă după reclamă

Fel şi fel de auto-intitulaţi specialişti ne vorbesc despre jocuri de putere și tehnici de manipulare, despre şantajul emoţional şi roluri atent gândite.

Asta şi pentru că în ziua de azi, datingul arată altfel. Zile întregi de tăcere, retrageri calculate și poveşti începute, dar neterminate.

Dacă odinioară o floare era simbolul atracției și al curajului de a face primul pas, astăzi astfel de gesturi sunt tot mai rare și, uneori, chiar privite cu suspiciune. În locul lor au apărut semnale discrete, iar apropierea a devenit un joc al prudenței, totul, în timp ce tot mai mulți români trăiesc singuri.

La 29 de ani, Mihaela recunoaşte că îi este greu să îşi găsească un partener. Nu pentru că nu ar avea opţiuni, ci pentru că niciuna dintre ele nu duce nicăieri, spune ea.

"În acea dimineaţă, ne-am cunoscut pe Instagram. După foarte puține conversatii m-a întrebat dacă vreau să ieşim la o cafea, i-am spus că nu, avem planuri în ziua respectivă și i-am spus a doua zi să ne vedem: instant şi-a schimbat atitudinea. A început să îmi spună că nu doreşte o femeie ocupată, să îl prioritizeze. Am simţit că îşi aruncă toată frustrarea şi experienţele trecute pe mine", a spus Mihaela.

Nici când a fost abordată offiline, lucrurile nu au mers. După ce i-a cerut numărul de telefon, în timp ce era cu prietenele la o terasă, bărbatul a renunţat rapid să o mai curteze.

"Până să ieșim la cafea, acel entuziasm că omul era un gentleman, s-a demonstrat a fi un alt evitant: începea să răspundă foarte rar, nu era interesul de a te cunoaşte înainte să iasă la cafea", menţionează Mihaela.

"Totul e un joc. Trebuie sa fii puțin nonşalant. Îmi fac intenţiile clare după prima, a doua, a treia ieşire. Funcționează? Nu prea mi-a ieşit", spune Andrei.

Experiențele de acest fel sunt tot mai întâlnite în așa-numita "piață a datingului". Abordările digitale au schimbat regulile flirtului: contactul vizual și gesturile discrete sunt înlocuite de mesaje vocale, reacții cu emoticoane la story-uri și conversații care ajung adesea virale pe TikTok.

"Bună dimineaţa, pisi! Asta e vocea mea de dimineaţă. Sunt berbec. Am mai mult de 15 tatuaje, nu mai ştiu cu ce să te impresionez. Mamă, eşti mai liniştitor decât Xanaxul pe care l-am luat aseară", spun oamenii.

Dincolo de trenduri şi glume, realitatea este îngrijorătoare. În România, aproape două milioane şi jumătate de oameni trăiesc singuri. La nivel internațional, aproape 60% dintre tinerii din Generația Z spun că nu sunt într-o relaţie stabilă. Cei mai mulţi petrec zilnic între una și trei ore pe rețelele sociale, unii depăşesc chiar şi cinci ore.

"Toţi avem o vârstă, nişte principii, nu vrem să lăsăm de la noi, vrem să lase alţii. Este foarte bine să fii singur în ziua de astăzi. Ai spus direct îmi place de tine? Nu, de spus niciodată. Dacă nu răspunde la flirt şi totuşi îmi place de ea, nu există, plec instant, în 2 secunde. Nu insist pe nimic ce e sigur. Ne adaptăm repede, ne adaptăm traiectoria", spun oamenii.

"Acum eu dau scroll pe Tiktok și Instagram și mă îndrăgostesc de 10 ori pe zi, tentaţie peste tot. Toată lumea caută ceva de moment", spun oamenii.

Psihologii spun că rețelele sociale au schimbat modul în care relaționăm

"Este mai ușor să accept o respingere în mediul online, decât în viaţa reală. De aici au generat comportamente la extrem: oamenii care merg spre a se juca foarte mult și oameni care sunt foarte direcți. Sunt 2 extreme care nu sunt sănătoase. Vine dintr-o fragilitate psihică. Nu am încredere în mine, în simțurile mele îmi este frica ca aș putea fi respins și astfel mă apropii şi mă îndepărtez", explică Anca Boalcă, psiholog.

"Băieții nu mai sunt în stare să organizeze un date, să curteze o fată cum ar trebui. Un like la story sau un meme trimis din greșeală? Nu se pune. E prea low effort", spune o fată.

"Dacă nu își ating targetul, renunță ușor, nu mai vor nici la nivel de prietenie. Se gândesc că le scade încrederea în sine", spune altă fată.

Dacă la începutul anilor 2000 procentul relațiilor începute online era sub 5%, în prezent peste 30–40% dintre cupluri se formează în mediul virtual.