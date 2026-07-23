Preot din Argeş, cercetat după ce a ajuns șef al PSD Topoloveni. Arhiepiscopia l-a suspendat de la slujire

Un preot din Argeș a fost suspendat de la slujirea preoțească și este cercetat disciplinar după ce a fost ales președinte al organizației PSD din Topoloveni. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului spune că nu a fost informată despre candidatura acestuia și reamintește că preoților le este interzisă implicarea în viaţa politică.

Un preot din Argeș a ajuns la conducerea unei organizații PSD - Dan Pavel | Facebook

Preotul Pavel Gheorghe Dănuț a intrat în atenția conducerii Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului după ce în spațiul public au apărut informații despre alegerea sa la conducerea organizației PSD din Topoloveni.

Potrivit comunicatului transmis de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei, clericul nu și-a anunțat superiorii că intenționează să candideze pentru această funcție și nu a primit nicio aprobare în acest sens.

Preotul, oprit de la slujire pe durata verificărilor

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Arhiepiscopia a deschis o cercetare disciplinară pentru a verifica toate împrejurările în care preotul a ajuns să ocupe funcția politică.

Până la finalizarea anchetei, Pavel Gheorghe Dănuț nu mai are voie să slujească și nici să îndeplinească alte atribuții preoțești.

Reprezentanții Arhiepiscopiei spun că măsura a fost luată pentru ca verificările să se desfășoare fără presiuni și pentru a evita apariția unor tensiuni în comunitatea bisericească.

După încheierea cercetării, conducerea Arhiepiscopiei va decide dacă se impun sancțiuni canonice sau disciplinare.

Preoților le este interzis să facă politică de partid

În comunicat, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului amintește că regulile Bisericii Ortodoxe Române le interzic clericilor să desfășoare activități politice de partid.

Preoții, diaconii, arhiereii, călugării și călugărițele nu pot fi membri ai unor partide și nici nu pot ocupa funcții de conducere în cadrul formațiunilor politice. Interdicția este prevăzută în mai multe hotărâri ale Sfântului Sinod, adoptate în 2016, 2020 și 2024.

Pavel Gheorghe Dănuț este preot misionar în cadrul Protoieriei Topoloveni și slujește la Parohia "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din oraș. Arhiepiscopia precizează că acesta nu are contract individual de muncă în cadrul instituției.

Reacţia clericului

Contactat de Observator, preotul Pavel Gheorghe Dănuț a transmis că nu dorește să facă declarații și că se supune deciziei luate de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.

Acesta a publicat pe Facebook un mesaj în care le-a mulțumit celor care i-au fost alături și a făcut referire la oprirea sa de la slujire.

"Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în aceste zile. Deși sunt oprit de la slujire, vă port în inimă și în rugăciune. Mulțumesc și celor care au încercat să mă doboare - fiecare încercare devine o lecție și o treaptă spre mai multă putere", a scris preotul.

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