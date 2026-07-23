Un marinar rănit în incendiul de pe nava Gas Lisbon, în largul Mării Negre, a murit

Unul dintre marinarii răniţi în urma incendiului izbucnit la bordul navei Gas Lisbon, aflată în largul Mării Negre, a murit la Spitalul Judeţean Tulcea, iar ceilalţi doi răniţi se află internaţi în Secţia de Terapie Intensivă a unităţii medicale. Potrivit medicilor, bărbatul avea arsuri de căi aeriene şi a suferit o complicaţie pulmonară.

Directorul Spitalului Judeţean Tulcea, Tudor-Ion Năstăsescu, a declarat, joi, pentru News.ro, că unul dintre marinari, în vârstă de 45 de ani, din Filipine, a decedat la unitatea medicală.

”A avut arsură de căi aeriene şi a avut o complicaţie pulmonară legată de această arsură care a determinat decesul”, a afirmat directorul unităţii medicale.

Sursa citată a precizat că ceilalţi doi marinari răniţi se află internaţi în Secţia de Terapie Intensivă a spitalului.

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”Sunt în stare staţionară. Sunt internaţi în Terapie intensivă, dar nu sunt probleme de risc vital. Nu necesită transfer la alte unităţi medicale”, a mai precizat Tudor-Ion Năstăsescu.

Ceilalţi doi marinari sunt tot de origine filipineză.

Nava comercială Gas Lisbon, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion liberian, se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe când a suferit avarii majore, iar la bord a izbucnit un incendiu.

Sindicatul Liber al Navigatorilor a afirmat, marţi după-amiază, că nava ar fi fost lovită de două rachete.

Vasul comercial a plecat din portul Alexandria (Egipt) şi se îndrepta către Reni (Ucraina), fiind în tranzit în Zona Economică Exclusivă a României. Nava avea la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan şi un echipaj format din 17 persoane.

Toţi membrii echipajului au fost evacuaţi şi recuperaţi. Trei marinari răniţi au fost duşi la Spitalul Judeţean Tulcea.