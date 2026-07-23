O ieșeancă a devenit cea mai vârstnică mamă din istoria Maternității "Elena Doamna". A născut la 55 de ani

O femeie din Iaşi, în vârstă de 55 de ani, a născut un copil sănătos la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna". Aceasta a devenit astfel cea mai vârstnică mamă din istoria unităţii medicale, scrie Ziarul de Iaşi .

Potrivit aceleiaşi surse, bebeluşul a venit pe lume la termen, prin operaţie cezariană. Atât mama, cât şi nou-născutul sunt în stare bună.

Conducerea maternităţii a precizat că este vorba despre o premieră pentru unitate, aceasta fiind cea mai înaintată vârstă maternă la care a fost asistată o naştere în cadrul spitalului. Evoluţia sarcinii a fost atent monitorizată de echipa medicală pe tot parcursul acesteia.