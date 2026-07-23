Cum ne strică relațiile dependenţa de rețele sociale. Specialist: "Pur şi simplu se răzgândesc".

Specialiştii spun că devine din ce în ce mai dificil să construim relaţii cu alte persoane, iar unul dintre motive este dependenţa de reţele sociale pentru a comunica. Vorbeşte despre acest subiect invitata de la Observator 16, Olivia Petre, specialist în relații și managementul conflictelor.

Reporter: Vedem că există un paradox. Deși avem foarte multe canale de comunicare și de a cunoaște o persoană, totuși devine foarte dificil să construim o relație. Cum se explică acest fenomen?

Invitat: Așa este, și vorbim aici de o relație de corelație, mai degrabă, decât de una de cauzalitate, în sensul în care social media și toate aceste tehnologii de comunicare au schimbat ireversibil regulile jocului. Haideți să ne gândim puțin la modul în care comunicau, se cunoșteau și întrețineau relațiile de prietenie și relațiile afective părinții noștri, bunicii noștri. Era în primul rând un factor de proximitate. Vorbeai cu oameni din comunitatea ta de lucru, vorbeai cu oameni pe care i-ai cunoscut, prin familie, prin prieteni dragi. Astăzi, tehnologia a făcut accesibilă practic comunicarea cu un număr aproape infinit de potențial parteneri, de potențial prieteni.

Reporter: Și credeți că acesta este motivul pentru care din ce în ce mai mulți oameni renunță atât de repede, pentru că au senzația că poate au de unde alege?

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Invitat: Este cu siguranță principalul factor, pentru că vorbim în acest moment din postura unei generații care pentru prima dată are acest paradox al unei alegeri aproape infinite. Aproape instantaneu pot comunica sau pot iniția o conversație cu oameni din atâtea colțuri ale lumii, ceea ce înainte, nu era posibil pe durata unei vieți întregi. Deci acesta este un factor important, în același timp însă, asta accentua și o anumită superficialitate a interacțiunilor, pentru că nu pot fi la fel de prezent în mai multe conversații pe care le inițiez simultan.

Reporter: Și atunci, dacă vorbim despre superficialitate, își mai doresc oamenii cu adevărat relații serioase? Pentru că auzim tot mai multe persoane că da, îmi doresc o relație, nu mai vreau să mă mai simt singur, dar când vine vorba despre asumarea acelei relații, se răzgândesc, concluzionează că mai bine poate îmi este singur.

Invitat: Cu siguranță avem nevoie de relații la fel de mult ca întotdeauna. E un lucru care ne definește și vedem acum de când sociologia și psihologia, au început să se aplece mai mult asupra ceea ce înseamnă fericire, că este cel mai important indicator, acesta care vine din calitatea relațiilor noastre și pentru longevitate, chiar și pentru sănătate. Deci neurobiologia nu s-a schimbat, avem nevoie de relații, ele ne dau sens, ele ne aduc împlinire, însă în același timp s-a schimbat procesul prin care inițiem și întreținem aceste relații și, într-adevăr, cred că ceea ce a făcut social media a fost să schimbe puțin modul în care reușim să ne facem acest exercițiu al sincronizării. În etapa în care eu cunosc pe cineva față în față, pot să experimentez ce înseamnă poate și un refuz, pot să experimentez ce înseamnă și strategiile de apropiere și de comunicare, să mă adaptez și inevitabil să mă pregătesc pentru da efortul pe care îl presupune asumarea și gestionarea unei relații pe termen lung. În condițiile în care eu sunt la adăpostul unui semi-anonimat în mediul online, îmi permit mai mult să poate să mă expun mai puțin, îmi permit mai mult să inițiez conversații de explorare. Flirtul de care vorbeați să fie mai degrabă spontan aş spune mai puțin asumat și mai puțin stabil în intenții. Prin urmare, nevoia a rămas acolo, dar modul în care ne-o acoperim s-a schimbat acum radical.

Reporter: Și atunci, cum facem să trecem de la nivelul acesta superficial către relația aceea serioasă pe care spunem că ne dorim?

Invitat: Păi, se pare că lucrurile acestea se întâmplă cumva organic. Schimbarea asta a venit odată cu amploarea pe care au luat-o mediile digitale și mi-aduc aminte că acum 10 ani scriam un articol pe tema asta intitulat Până Când Facebook Ne Va Despărți, anticipând ceea ce se prefigura și ceea ce a fost confirmat de un studiu acum câțiva ani și anume faptul că acum majoritatea cuplurilor se cunosc în mediul online, mai degrabă decât prin cunoștințele de proximitate, așa cum se întâmpla la generațiile anterioare. Însă cred că e important să avem niște așteptări realiste. Și atunci, mai degrabă decât să proiectăm dorințele noastre către orice persoană cu care inițiem o conversație, să încercăm să trecem dincolo de această fază care se numește acum The Texting Stage așa au numit-o psihologii, faza în care ne cunoaștem într-o primă etapă în care doar schimbăm mesaje și să vedem dacă există într-adevăr premisele unei compatibilități, iar asta nu se poate verifica, decât până la urmă prin contact direct. Pentru că acolo avem și semnalele nonverbale și paraverbale și putem vedea ce se află în spatele proiecției pe care o facem fiecare în social media.

Reporter: Pe final aș vrea să ne spuneți pentru cei care se simt singuri dar poate că ezită să facă niște acțiuni concrete pentru a avea o relație. De unde se înceapă? Cum se înceapă să construiască o relație?

Invitat: E o întrebare foarte dificilă, dar v-aş spune că o relație începe prin construirea relației cu tine însuți. În momentul în care reușești să te accepti și să-ți clarifici ceea ce cauți tu în acel moment de la o relație, de la un partener, ai o primă direcție în căutare și să te setezi în așa fel încât să poți cunoaște o persoană potrivită, asumându-ți că inevitabil nu există mitul acela, al perechii perfecte, care te așteaptă undeva ci există mai degrabă un efort constant, pe care trebuie să-l faci cu orice persoană, atâta timp cât există o premiză. O minimă bază a compatibilităților.

Reporter: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră alături de noi astăzi. Așadar claritate, intenție foarte riguroasă și curiozitate să îl cunoaștem pe celălalt să vedem dacă ne potrivim sau nu ne potrivim atunci când ne întâlnim și în realitate.