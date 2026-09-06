Doi soți au fost trași în larg de curenții puternici pe o plajă din Eforie Nord și nu au mai reușit să ajungă singuri la mal. Salvamarii au intervenit rapid pentru a-i scoate din apă. Femeia, în vârstă de 62 de ani, a avut nevoie de oxigen și a fost transportată ulterior la spital.

"Doi turişti din Iaşi, soţ şi soţie, au fost scoşi din mare în zona Vraja Mării, din Eforie Nord. Curenţii puternici i-au tras în larg, iar cei doi nu au mai reuşit să se întoarcă singuri la mal. Bărbatul este bine. Femeia, în vârstă de 62 de ani, a primit oxigen pe plajă din partea echipelor de prim ajutor şi a fost transportată la spital cu o ambulanţă SMURD", au anunţat, duminică, salvamarii din Eforie Nord.

Ei au precizat că dacă duminică dimineaţa pe plajele din Eforie fusese arborat steagul galben, între timp marea a devenit agitată, iar salvamarii au arborat steagul roşu.

Astfel, scăldatul în mare este interzis, iar turiştii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile salvamarilor şi să nu îşi pună viaţa în pericol.