Observator » Evenimente » Soţ şi soţie, la un pas de înec în Eforie Nord. Curenţii puternici i-au tras în larg

Video Soţ şi soţie, la un pas de înec în Eforie Nord. Curenţii puternici i-au tras în larg

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.09.2026, 14:23 | Modificat la 06.09.2026, 14:28

Doi soți au fost trași în larg de curenții puternici pe o plajă din Eforie Nord și nu au mai reușit să ajungă singuri la mal. Salvamarii au intervenit rapid pentru a-i scoate din apă. Femeia, în vârstă de 62 de ani, a avut nevoie de oxigen și a fost transportată ulterior la spital.

"Doi turişti din Iaşi, soţ şi soţie, au fost scoşi din mare în zona Vraja Mării, din Eforie Nord. Curenţii puternici i-au tras în larg, iar cei doi nu au mai reuşit să se întoarcă singuri la mal. Bărbatul este bine. Femeia, în vârstă de 62 de ani, a primit oxigen pe plajă din partea echipelor de prim ajutor şi a fost transportată la spital cu o ambulanţă SMURD", au anunţat, duminică, salvamarii din Eforie Nord.

Ei au precizat că dacă duminică dimineaţa pe plajele din Eforie fusese arborat steagul galben, între timp marea a devenit agitată, iar salvamarii au arborat steagul roşu.

Astfel, scăldatul în mare este interzis, iar turiştii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile salvamarilor şi să nu îşi pună viaţa în pericol.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
eforie cuplu
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.