Gradul de popularitate al lui Trump, la un minim istoric înaintea alegerilor intermediare din SUA

Cu mai puţin de două luni înainte de alegerile intermediare din noiembrie, un sondaj naţional realizat de Focaldata a arătat că doar 33% dintre alegătorii înregistraţi din SUA aprobă activitatea lui Trump în calitate de preşedinte. Aceasta este cea mai scăzută valoare înregistrată din luna mai, când Financial Times a pus această întrebare pentru prima dată, şi este cu 3% mai mică decât cea din luna precedentă, relatează nv.ua.

Gradul de aprobare al lui Trump în rândul alegătorilor republicani a scăzut, de asemenea, cu peste 2%, ajungând la 72%, marcând încă un minim istoric în sondajele FT.

Aproape două treimi dintre alegătorii înregistraţi au afirmat că economia SUA se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce 57% au declarat că situaţia lor financiară s-a înrăutăţit sub preşedinţia lui Trump - cu 4% mai mult decât luna trecută, când 53% dintre alegători au semnalat o deteriorare a condiţiilor lor de viaţă. În rândul alegătorilor republicani, doar 53% au declarat că aprobă politicile economice şi de ocupare a forţei de muncă ale lui Trump - cu aproape 8% mai puţin faţă de luna precedentă.

În acelaşi timp, 56% dintre alegători, inclusiv 60% dintre independenţi şi aproape o treime dintre republicani, au declarat că nu aprobă decizia recentă a lui Trump de a impune o taxă vamală de 50% asupra mărfurilor canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Această măsură a determinat Canada să impună tarife de retorsiune de până la 50% asupra importurilor din SUA, ceea ce a dus la o escaladare a războiului comercial şi a amplificat temerile privind creşterea preţurilor de consum.

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Publicaţia subliniază că rezultatele sondajului sugerează că motivul acestor cifre dezamăgitoare pentru Trump este deteriorarea percepţiei alegătorilor cu privire la economie şi la costul vieţii.

Majoritatea celor chestionaţi şi-au exprimat dezaprobarea faţă de tarifele şi politica comercială a preşedintelui SUA. De asemenea, Trump pare incapabil să pună capăt războiului cu Iranul, un conflict care, în ultimele şase luni, a dus la o creştere a costurilor de împrumut pentru SUA, precum şi a preţurilor la combustibil şi bunuri de consum.

Aceste rezultate ale sondajului vor fi o veste neplăcută pentru Casa Albă, în contextul în care republicanii încearcă să-şi păstreze controlul asupra Camerei Reprezentanţilor şi Senatului SUA în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA sunt considerate un fel de referendum asupra conducerii preşedintelui în exerciţiu.

Trump s-a plasat în centrul campaniei electorale a republicanilor în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului.

Săptămâna viitoare, Comitetul Naţional Republican va organiza la Dallas, Texas, o convenţie de două zile dedicată alegerilor de la jumătatea mandatului, la care Trump va fi principalul vorbitor, în încercarea de a câştiga simpatia alegătorilor.

Cu toate acestea, un sondaj realizat de FT sugerează că această strategie s-ar putea întoarce împotriva lui. 46% dintre alegători, inclusiv mai mult de jumătate dintre independenţi, au afirmat că prezenţa lui Trump îngreunează victoria candidaţilor republicani la Congres în noiembrie. 47% dintre alegătorii independenţi au declarat că campania electorală condusă de Trump i-ar face mai puţin dispuşi să voteze pentru un candidat susţinut de preşedintele SUA.

Sondajul, comandat de FT, a fost realizat de Focaldata în perioada 28 august - 1 septembrie. Rezultatele reflectă opiniile a 1.914 de alegători înregistraţi şi au o marjă de eroare de plus sau minus 2,6%. Pe 17 august, rezultatele unui sondaj Ipsos/Reuters au arătat că rata de aprobare a preşedintelui SUA, Donald Trump, a scăzut la 33% - cea mai scăzută valoare din actualul său mandat.

În 17 august, rezultatele unui sondaj Ipsos/ Reuters au arătat că nivelul de aprobare al preşedintelui SUA, Donald Trump, a scăzut la 33% - cea mai scăzută valoare din actualul său mandat. În 20 aprilie, s-a raportat că nivelul de popularitate al lui Trump în rândul americanilor a atins un nou minim de 37%. Scăderea sprijinului a avut loc pe fondul îngrijorării publice cu privire la războiul cu Iranul şi la creşterea cheltuielilor. În 18 februarie, un sondaj realizat de The Economist a arătat că aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe preşedintele SUA, Donald Trump, ca fiind „corupt”, „rasist” şi „crud”.