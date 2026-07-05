Spectacol de culoare pe munte - e sezonul bujorului, care umple păşuni întregi în Bucegi. La fel şi pe Transalpina, unde frumoasele flori roz-violet pot fi văzute şi în apropierea şoselei. Mare atenţie însă, bujorii sunt protejaţi de lege, iar ruperea lor poate duce la amenzi usturătore.

Cristi Caval este fotograf profesionist şi vine în fiecare an pe Transalpina atunci când înfloresc bujorii. "Peisajele sunt superbe. Ca în fiecare an am venit la fotografiat bujorii de munte. Fotografiile sunt superbe", a declarat Cristi Caval, fotograf. Versanţii din munţii Parâng au prins culoare. Bujorii de munte au înflorit, iar turiştii profită de ocazie pentru a face fotografi şi pentru a admira peisajele.

Frumusețea locului vine însă și cu reguli stricte

Pe Transalpina florile pot fi admirate chiar în apropierea șoselei. În masivul Bucegi, florile pot fi admirate la altitudini înalte, unde se ajunge cu telegondola din Sinaia. Pe Muntele Furnica, la aproximativ 2.060 de metri altitutdine e una din zonele Masivului Bucegi uşor accesibile în care avem parte de covoare întregi de bujori de munte.

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Frumusețea locului vine însă și cu reguli stricte. "Ruperea, distrugerea sau recoltarea lui sunt interzise şi pot atrage sancţiuni contravenţionale cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei sau răspunderea penală dacă fapta este săvârşită în interiorul unei arii naturale protejate", a declarat Alin Ivan, purtător de cuvânt Jandarmeria Gorj. Bujorii de munte au o perioadă de înflorire relativ scurtă. Florile roz-violet pot fi admirate aproximativ 3 săptămâni.