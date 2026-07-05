Trei persoane au fost rănite după ce un autocar a intrat într-o maşină de poliţie.

Accidentul a avut loc dimineaţă, pe DN 39, în localitate 2 Mai. Autocarul se deplasa dinspre Mangalia spre Vama Veche. În momentul impactului, maşina de poliţie era oprită pe partea dreaptă a drumului, cu semnalele luminoase în funcțiune.

În urma accidentului, au fost răniţi doi poliţişti din autospecială, precum şi o tânără de 18 ani care se afla lângă maşină. În acest caz a fost deschis un dosar penal.