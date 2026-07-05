Video Trei răniţi, între care 2 poliţişti, după ce un autocar a intrat într-o maşină de poliţie
Trei persoane au fost rănite după ce un autocar a intrat într-o maşină de poliţie.
Accidentul a avut loc dimineaţă, pe DN 39, în localitate 2 Mai. Autocarul se deplasa dinspre Mangalia spre Vama Veche. În momentul impactului, maşina de poliţie era oprită pe partea dreaptă a drumului, cu semnalele luminoase în funcțiune.
În urma accidentului, au fost răniţi doi poliţişti din autospecială, precum şi o tânără de 18 ani care se afla lângă maşină. În acest caz a fost deschis un dosar penal.
1 Caz șocant în Sectorul 2: tânără ameninţată cu cuţitul și violată în parcare. Suspectul, reţinut 2 "Cimitir" de numere de înmatriculare după furtuni. Şoferii riscă amenzi și dosare penale pentru improvizații 3 Fetiță de 11 ani, în stare critică după ce a fost scoasă din valuri în Mamaia. Tatăl ei n-a putut ajunge la ea