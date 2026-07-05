Un cerb căzut într-o groapă plină cu nămol a fost salvat de un grup de vânători. Printre salvatorii animalului se afla şi primarul unei comune din Timiş, care a povestit întâmplarea pe internet.

Edilul a chemat câţiva prieteni în ajutor şi au reuşit să scoată animalul din groapă, salvându-i astfel viaţa.

"Vânătoarea nu înseamnă doar să ucizi animale. Câteodată, înseamnă chiar să salvezi vieți. Astăzi, după-amiază, ieșind pe fondul de vânătoare din care fac parte, la un moment dat m-am oprit pentru o scurtă pauză de relaxare. Am coborât din mașină și, cu mintea limpede, ascultam păsările cum cântă și mă bucuram de ieșirea în natură.

Dintr-odată, am auzit un zgomot puternic care m-a făcut curios. Am simțit că ceva nu este în regulă și m-am hotărât să merg spre locul de unde se auzea. Înaintând prin trestie, zgomotul devenea tot mai puternic, iar la un moment dat am descoperit o groapă mare, săpată în pământ de niște oameni fără cap, care au făcut săpături în căutarea apei și au lăsat-o așa.

Articolul continuă după reclamă

În acea groapă am zărit un cerb căzut, imobilizat în nămol. Parcă mă implora să îl salvez. Uitându-mă mai atent, am observat că era fără putere și renunțase la luptă. Așa că nu am mai stat pe gânduri și am sunat doi prieteni să vină de urgență să îmi dea o mână de ajutor.

În imaginile postate puteți vedea întregul proces prin care am reușit să salvăm acest biet animal. Eu sunt vânător. Îmi place vânătoarea, dar înainte de toate respect vânatul.

Consider că un adevărat vânător trebuie să respecte natura și animalele, iar atunci când poate salva o viață, o face fără să stea pe gânduri", a scris, pe Facebook, primarul comunei Moraviţa, Răzvan Brăzdău.