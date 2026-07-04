Universitatea din România care înfiinţează o nouă facultate de stat. În ce domenii vor fi pregătiţi studenţii

Universitatea Politehnica Timișoara își extinde oferta educațională prin înființarea Facultății de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome. UPT are în plan ca, începând cu anul viitor, să extindă oferta educațională prin acreditarea unor programe de studii precum Inteligență Artificială și Roboți Umanoizi și Sisteme Autonome, pentru a răspunde cererii tot mai mari de specialiști în astfel de domenii.

Potrivit comunicatului transmis de UPT, programul este dedicat tehnologiilor care "modelează deja economia viitorului".

"Lumea traversează una dintre cele mai importante și rapide transformări tehnologice din istorie. Inteligența artificială, robotica, sistemele autonome, dronele și tehnologiile digitale inteligente schimbă fundamental modul în care producem, transportăm, comunicăm, ne tratăm și ne organizăm activitățile. În industrie, inteligența artificială este integrată tot mai mult în roboți industriali, linii de producție, vehicule autonome, sisteme logistice și echipamente inteligente capabile să ia decizii în timp real", transmite UPT.

Noua structură va reuni domenii de vârf aflate la "intersecția dintre software, inteligență artificială, robotică, automatizări și sisteme autonome". Vor fi incluse programe de studii precum Informatică, Mecatronică, Robotică, dar și Ingineria Dronelor și Informatică Aeronautică.

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Începând de anul viitor, UPT are în vedere extinderea ofertei educaționale prin acreditarea unor programe de studii precum Inteligență Artificială și Roboți Umanoizi și Sisteme Autonome. Acestea sunt concepute pentru a răspunde cererii tot mai mari de specialiști.