Cinci bebeluși, găsiți morți într-o casă a ororilor din Franța. Ultimul dintre ei s-a născut luni

Descoperire șocantă într-o casă a ororilor din Orange, în departamentul Vaucluse. Trupurile a cinci bebeluși morți au fost găsite ascunse în cutii. Ultimul dintre micuți avea doar o zi.

Potrivit unei surse apropiate anchetei, poliția a găsit rămășițele unor nou-născuți în locuința unui cuplu, după ce femeia născuse luni un copil sănătos. Anchetatorii trebuie să stabilească în continuare circumstanțele în care au murit bebelușii, scrie 20 minutes.

Parchetul din Carpentras nu a dorit să ofere informații pentru moment.

Mame fără discernământ

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În luna februarie, o femeie în vârstă de 50 de ani a fost arestată după descoperirea trupurilor a doi bebeluși în congelatorul său, în Haute-Saône.

Cazurile în care mai mulți bebeluși sunt uciși la naștere nu sunt rare. Uneori, acestea sunt asociate cu lipsa de discernământ a mamei sau cu negarea unor sarcini despre care apropiații nu au avut cunoștință.

În cel mai grav caz de infanticid din Franța, Dominique Cottrez, acuzată că a ucis opt nou-născuți, a fost condamnată în 2015 la nouă ani de închisoare. Juriul a constatat că aceasta nu a avut discernământ.