Fabricile de permise false s-au mutat pe internet! Escrocii, care au încercat să îi păcălească chiar şi pe poliţişti, pretind că oferă oricui carnetul, direct acasă, fără să facă şcoala de şoferi sau să dea vreun test. Permisele de pe internet costă 500 de euro, practic, cât cursurile unei şcoli de şoferi, dar sunt false, iar cei care sunt prinsi cu aşa ceva riscă să ajungă după gratii.

"Procesul este simplu, rapid şi de încredere. Fără birocraţie şi fără timp pierdut. Noi ne ocupăm de toate detaliile", aşa sună o reclamă care îţi garantează permisul de conducere.

Reclamele difuzate pe mai toate reţelele de socializare garantează permisul de conducere în cel mult o săptămână. Fără cursuri, fără examene. În realitate însă totul este o escrocherie şi chiar dacă par filmări reale, reclamele sunt realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale, iar aşa-zisele permise de conducere sunt false. Cei care le cumpără şi le folosesc răspund în faţa legii.

"Pe lângă fapta de conducere fără permis de conducere, riscă şi încadrare la uz de fals pentru că plasticul respectiv nu are nicio valoare, chiar dacă ei garantează că este implementat. Necunoasterea legii nu înlătură răspunderea pentru comiterea unei astfel de fapte", a explicat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliţiei Române.

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Escrocii au încercat să le vândă permise de conducere până şi poliţiştilor.

"Am fost abordat de o persoană care m-a întrebat dacă doresc un permis de conducere, orice categorie. Trebuia să platesc un avans de 350 de euro. L-am intrebat dacă s-a uitat pe profilul meu şi a observat că stă de vorbă cu un poliţist", a declarat Bogdan Ghebaur.

Denisa Dicu, reporter Observator: Permisul de conducere se obține doar aici, la serviciile de permise și înmatriculări, după două etape simple și clare: sala și traseul. Candidații vin cu dosarul complet: dovada că au terminat școala de șoferi, avizul medical și taxa oficială de 89 de lei. Nu sute de euro, nu aranjamente ori scurtături.

Cei care circulă cu permise false riscă până la cinci ani de închsioare.

"Nu cunoaste indicatoarele, nu cunoaşte legile. Nu ştie cum protejeze ceilalţi participanţi la trafic, deci accidentul este iminent", a declarat Aurel Moraru, instructor auto.

Cel mai răsunător caz de acest fel este al fotbalistului Florinel Coman. Sportivul a scăpat cu o condamnare de doar 11 luni de închisoare cu suspendare, dupa ce a fost prins în trafic cu un permis fals provenit din Ucraina.