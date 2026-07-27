O fată de 18 ani se stinge, sub ochii medicilor. Și nimeni nu știe de ce. Singura certitudinea a doctorilor e că tânăra a luat o infecție bacteriană, dar nu ştiu de unde a apărut şi nici cum a avansat atât de repede. Fata a început să se simtă rău după ce s-a întors de la mare. A fost adusă de la Craiova în Capitală cu un elicopter Black Hawk, iar de atunci e în stare critică. Un plămân artificial o mai ține în viaţă. Medicii încearcă să o salveze, iar părinții se agață de orice speranță

Părinții spun că totul a început aproape banal. Miruna se plângea de o tuse după ce s-a întors de la mare. În câteva zile, starea fetei s-a înrăutăţit brusc. A ajuns la spitalul din Craiova, iar diagnosticele au început să se schimbe unul după altul. Iniţial, medicii au suspectat că ar fi vorba de meningită. Un prieten cu care petrecuse pe plajă ieşise pozitiv. Analizele au infirmat, însă, primele temeri.

"S-a întors de acolo cu o tuse uşoară. Au trecut multe zile de atunci, vreo 7-8 zile. De la tusea care s-a agravat puţin, după puncţie s-a constatat că nu e meningită", a declarat Cosmin Protopopescu, tatăl tinerei.

Fără explicații clare, organismul Mirunei a început să cedeze. A intrat în șoc septic. Familia vorbeşte despre o infecție bacteriană agresivă. Dar nu îşi explică de unde a pornit.

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"Posibil să le fi luat in Craiova, posibil să le fi luat din altă parte. Nu ştie nimeni, şi nu poate spune nimeni cu exactitate", a mai spus tatăl fetei.

În urmă cu două zile, Miruna a fost transferată cu un elicopter Black Hawk la spitalul Floreasca din Capitală, conectată la plămânul artificial. Operaţiunea a fost una extrem de dificilă şi o premieră pentru ţara noastră.

Tânăra de 18 ani este în continuare în stare foarte gravă, internată în secţia de terapie intensivă de aici, de la Spitalul Floreasca. Momentan, funcţiile plămânilor sunt preluate şi acum de sistemul ECMO care îi oferă corpului timp să îşi revină.

"Şansele de a ajunge aici în viaţă erau foarte mici. Au reuşit să o stabilizeze. <02.42> Aşteptăm să îşi facă efectul tratamentele. Cu lucrarea medicilor, cu ajutorul lui Dumnezeu să lupte şi să reziste", a explicat tatăl tinerei.

"Rezultatul culturilor a ieşit şi primeşte tratament ghidat. Există nişte rezultate. S-a mai stabilizat faţă de momentul critic în care am văzut-o prima oară şi aşteptăm şi un răspuns la tratamentul instituit. Probabil este unul dintre cele mai dificile tipuri de transferuri între spitale, dar a mers cu brio tot ce s-a desfăşurat", a declarat Cosmin Andrei, medic specialist ATI.

Până când reuşesc să se lămurească exact cu ce bacterie au de a face, medicii se bazează pe faptul că organismul tinerei este suficient de puternic încât să reziste.