Șoseaua care face legătura între Predeal și Trei Brazi este în pericol de surpare, la câteva luni după ce a fost cârpită. Terenul a alunecat cu 17 centimetri, iar riscul ca drumul să cedeze este tot mai mare.

Vorbim despre o șosea turistică de maximă importanță, ce face legătura între stațiunea Predeal și zona cabanelor Trei Brazi și Poiana Secuilor. Pe de-o parte, vorbim despre un peisaj parcă desprins din povești, între masivul Postăvaru, Piatra Mare și Bucegi.

E o zonă turistică în care ajung și de care depind mii de oameni, poate zeci de mii de oameni, localnici și turiști. Și totuși acest drum de 5 km este într-o stare deplorabilă, fiind parte dintre zonele afectate de alunecări de teren, de gropi, în degradare accentuată.

La ieșirea din Predeal către zona de pădure a acestui drum, întreg malul o ia la vale din acest loc. Există mai multe linii de fisură, linii de surpătură. Amintim că în 2016 autoritățile au făcut demersuri pentru a repara acest drum.

A fost un contract în valoare de 4 milioane de lei, însă au existat şi unele probleme cu acel contract. S-au făcut niște întărituri. A, au fost montaţi niște piloți forați în fel de cilindri din beton armat exact pentru a ține drumul. A fost o lucrare soldată cu un eșec pentru că la aproximativ 10 ani distanță iată, șoseaua turistică dintre Predeal, Trei Brazi şi Poiana Secuilor o ia la vale.

Acum această șosea este în administrarea primăriei Predeal care spune că nu își poate permite reparația acestui tronson. Doar lucrările de aici, spun oficialii primăriei Predeal, sunt cam cât întreg bugetul stațiunii pe un an. Evident, acum autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a nu se ajunge la situația în care drumul de la Predeal către Trei Brazi și Poiana Secuilor ar ajunge să fie complet blocat din cauza acestor probleme structurale.

