Goana după fotografia perfectă mai face o victimă. De această dată, în județul Iași. Un adolescent de 18 ani a fost electrocutat după ce s-a urcat pe un tren pentru a-și face un selfie. Nu este prima dată când astfel de incidente au loc. Dimpotrivă - se repetă tot mai des şi, în unele cazuri, scenariul a fost fatal. Din fericire, nu şi aici. Băiatul a trecut prin prima intervenție chirurgicală, după ce a suferit arsuri grave provocate de arcul electric.

E mărturia dureroasă a mamei tânărului de 18 ani. Băiatul nu s-a gândit nicio secundă la ce se poate întâmpla, înainte de a încerca să se urce pe o locomotivă. Consecinţele au fost dramatice - s-a ales cu arsuri pe 40% din suprafaţa corpului.

"O arsură prin arc electric. A suferit deja prima intervenție de tip chirurgie plastică. Prezintă şi traumatisme, pentru că un arc electric înseamnă și un traumatism de tipul unei loviri, care determină căderea de la înălțime, dar starea pacientului este una stabilă", a explicat Prof. Dr. Diana Cimpoeşu, şef UPU SMURD Iaşi.

Incidentul a avut loc în gara din Leţcani. Tânărul de 18 ani nu era singur, ci cu mai mulţi prieteni. Cu toţii voiau să îşi facă o fotografie de pe vagonul de tren - la fel ca în cazurile asemănătoare din trecut, care s-au terminat tragic.

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"El nu mi-o plecat din cuvânt, n-o greșit cu nimic, venea corect acasă. Ce l-o fi determinat... Și ei au zis că să facă un selfie. S-a urcat și de acolo tot selfie s-a făcut", a declarat mama tânărului.

"A fost găsit conștient, dar cu arsuri torace, abdomen și membre inferioare și superioare. I s-au acordat îngrijirile specifice pentru pacientul aflat în electrocuție", a explicat Nicolae Pralea, purtătorul de cuvânt al SAJ Iași.

Numărul unor astfel de incidente este în creștere. În căutarea unei fotografii impresionante sau a aprecierii din partea prietenilor și a urmăritorilor din mediul online, tinerii ajung să se expună unor pericole uriaşe, cu consecințe care pot fi tragice.

Incidentul vine la nici o săptămână de la un altul similar. Chiar de Ziua Copilului, un băiat de 12 ani din Târgu Neamţ a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe tot corpul, după ce s-a urcat pe un tren. Acesta era împreună cu un alt copil. Din cauza arsurilor severe, medicii au cerut ajutorul unui elicopter SMURD, cu care l-au transferat pe băiat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti.