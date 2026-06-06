Bucureștiul este în acest weekend, un adevărat labirint pentru șoferi. Cinci evenimente majore închid, pe rând, unele dintre cele mai circulate artere din Capitală până duminică seară.

Astăzi meciul dintre România și Țara Galilor de pe Stadionul Steaua blochează zona Ghencea încă de dimineață, cu restricții care se extind treptat până spre după-amiază. În paralel, pe Calea Victoriei, "Străzi Deschise" transformă centrul într-o zonă exclusiv pietonală, atât astazi, cât și maine, între 9 dimineața și 10 seara.

Cel mai mare impact îl are însă West Side Flower Fest. În Drumul Taberei, circulația este închisă complet aproape tot weekendul, până luni dimineață. Tot in aceasta dimineață, și zona Arcului de Triumf devine impracticabilă din cauza Crosului Național, iar maine după-amiază, o procesiune religioasă va restricționa traficul în centrul orașului. Concluzia, daca nu ai neapărat drum cu mașina, mai bine o lași acasă weekendul acesta.