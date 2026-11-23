Scandalul de la Teatrul Naţional Bucureşti, în care este implicat regizorul Felix Alexa, este departe de final. După ce a fost concediat, acesta contestă decizia în instanţă şi i-a dat în judecată pe doi dintre colegii săi. Între timp, alţi doi au plecat în semn de protest, iar repetiţiile pentru spectacolul "Tartuffe" au fost suspendate. Regizorul, acuzat în repetate rânduri de hărţuirea unor colege şi studente la actorie, respinge acuzaţiile şi susţine că este nevinovat.

Teatrul Național București a anunțat, printr-o postare pe Facebook, încetarea contractului de muncă al regizorului Felix Alexa. "Prin TNB erau nişte zvonuri de vreo două zile că i s-ar fi desfăcut contractul de muncă. Nu le-am dat crezării, că zvonurile sunt zvonuri, dar nu se știe cine a făcut o solicitare pe legea 544 și peste două zile a apărut", a declarat actorul Mihai Călin.

"Sunt foarte multe ilegalităţi care s-au întâmplat în acest caz. Două instituţii ale statului român au cedat în faţa unui şantaj făcut pe Facebook", a transmis Felix Alexa.

"Nu a fost chemat să în fața vreunei comisii de disciplină, nu i s-a adus la cunoștință vreo faptă prin care să fie încălcat contractul de muncă. Este absolut nelegal să încetezi unilateral un contract de muncăn aceste condiții", a declarat avocatul Valentina Topor.

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Decizia vine după mai multe acuzații publice de hărțuire și abuz sexual, formulate de foste studente și colaboratoare. Primele mărturii au apărut în 2022, într-o investigaţie de presă. "M-a sărutat... Fără acordul meu", a mărturisit fosta asistentă de regie a lui Felix Alexa.

O fostă parteneră a regizorului susţine şi ea că, după despărțire, ar fi trăit un coșmar. "Nu poţi să negi un lucru când există copii după plângeri, mesajele, şi nu am dat tot. Suntem femei din epoci diferite care am trăit acelaşi lucuri. Nu e nimic ciudat în treaba asta? Suntem cu toate nebune?", a declarat Anka Levana, actriţă.

În mijlocul scandalului, actorii Conrad Mericoffer și Tudor Cucu-Dumitrescu au plecat de la TNB. "Vă întoarceţi? Nu, nu, sub nicio formă. Nu vreau să mă întorc. E mult drum până departe. Nimic nu justifică lipsa de umanitate", a declarat actorul Conrad Mericoffer.

Actor şi regizoare, daţi în judecată pentru defăimare

"Şi eu am avut o mărturie anonimă, cu o poveste mai puţin gravă decât altele. "O să îţi arăt eu". "Te asigur că nu o să se joace un spectacol la care lucrezi acum". Şi lucruri de genul acesta. Era o atmosferă continuă de intimidare", a declarat Iulia Grigoriu.

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<TELEFON ALEX CĂLIN ACTOR

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Alex Călin, actor: Eu cred că instituţiile şi organele trebuie să îşi facă treaba, îmi este intentat un proces.

Reporter: El a înştiinţat înainte să vă dea în judecată?

Alex Călin, actor: Nu, nu, nu.

Decizia Teatrului Național București nu înseamnă că Felix Alexa și-a încheiat activitatea în teatru. Regizorul continuă să fie profesor de regie și film la UNATC și este în continuare în evidențele teatrului Alexandru Davila din Pitești.

"Victimele care au fost atunci nu au venit în universitate să spună nimic. Nu au depus vreo plângere. Nu avem nimic oficial", a declarat Diana Păcurar, prorector UNATC.

În paralel, rămâne incertă și soarta spectacolului "Tartuffe". Regizorul susține că adaptarea îi aparține și că teatrul nu o poate folosi fără acordul său.