O îngrijitoare din Mallorca, principala suspectă într-un dosar privind furtul unor bijuterii din aur în valoare de peste 30.000 de euro, sustrase din locuințele unor persoane care aveau nevoie de asistență. Femeia ar fi profitat de meseria sa pentru a intra în casele victimelor și a le fura obiectele de valoare, pe care uneori le înlocuia cu imitații. Poliția Națională din Spania l-a arestat pe partenerul acesteia, un cetățean român, suspectat că a participat la activitatea grupului infracțional. Fiul celor doi este, de asemenea, implicat în anchetă, iar atât femeia, cât și acesta sunt căutați de autorități

O româncă îngrijitoare în Mallorca a furat bijuterii de 30.000 € şi le a înlocuit cu falsuri. Iubitul o ajuta - Poliţia Palma

Poliția Națională din Spania a arestat un român în Palma, acuzat că a furat bijuterii în valoare de peste 30.000 de euro din locuințele unor persoane dependente de îngrijire. Bărbatul este acuzat de furt și apartenență la un grup infracțional, deoarece ar fi acționat împreună cu iubita sa, care lucra ca îngrijitoare, și cu fiul acesteia. Cei doi sunt în prezent căutați de poliție în legătură cu aceleași infracțiuni.

Operațiunea poliției a început în anul 2025, când autoritățile au fost alertate în urma unei serii de furturi sistematice de bijuterii din mai multe locuințe din Mallorca. Bunurile sustrase, a căror valoare totală depășește 30.000 de euro, erau exclusiv obiecte din aur, printre care lanțuri, inele, figurine, inele cu sigiliu și tradiționalul șnur mallorcan din aur.

Modul de operare era de fiecare dată identic și plănuit atent

Toate furturile au fost comise în locuințe în care trăiau persoane care aveau nevoie de îngrijire și atenție specială. Grupul de Poliție Judiciară din cadrul Secției de Poliție a districtului Playa a preluat ancheta și a identificat rapid o legătură între cazuri: principala suspectă era chiar o angajată a firmei care oferea servicii de îngrijire la domiciliu. Femeia profita de încrederea pe care clienții o aveau în ea pentru a le fura bunurile.

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Metoda folosită depășea simplul furt. Pentru a împiedica victimele sau familiile acestora să observe rapid dispariția bijuteriilor, îngrijitoarea înlocuia cu grijă piesele originale din aur cu imitații din bijuterii ieftine.

Gruparea funcționa pe baza unei împărțiri clare a rolurilor. În timp ce femeia comitea furturile din locuințe, partenerul său, bărbatul arestat în prezent, și fiul îngrijitoarei se ocupau de vânzarea bijuteriilor pe piață.

După ce au obținut declarațiile victimelor, polițiștii au reușit să recupereze o parte dintre bunurile furate. Cu toate acestea, ancheta rămâne deschisă. Îngrijitoarea și fiul său sunt cercetați și daţi în urmărire de poliție, potrivit Ok Diario.

Investigația a confirmat că românca, principala suspectă a lucrat în peste o sută de locuințe din Mallorca, motiv pentru care autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare.