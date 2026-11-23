Pe parcursul acestei săptămâni, vremea se va răci accentuat în majoritatea zonelor țării, astfel că valorile termice se vor situa sub normalul climatologic pentru această perioadă. De la mijlocul săptămânii, un nou val de precipitații se va extinde dinspre sud-vest, urmând să se înregistreze ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe zone ale țării.

În acest interval și vântul se va intensifica, accentuând și mai mult senzația de frig. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și 8 grade, iar cele minime între -10 și 2 grade.

Cum va fi vremea în Bucureşti

Și în zona București-Ilfov vremea va deveni friguroasă, astfel că regimul termic va fi în scădere de la o zi la alta. Valorile termice maxime nu vor depăși 3 grade, iar temperaturile minime vor coborî spre -4...-1 grad. Cerul va prezenta înnorări și vor fi precipitații, posibil și sub formă de lapoviță și ninsoare spre finalul săptămânii.

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Pe 23 noiembrie, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare după-amiaza, fiind posibil să ajunge la viteze de 40…45 km/h. Maxima zilei va fi de 10-11 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va fi de 0-2 grade Celsius.

Pe 24 noiembrie, vreme se va răci în Capitală. Valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 40…45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade Celsius.

Atmosfera va fi deosebit de rece și în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie, când se vor înregistra temperaturi negative în mai multe zone ale țării, inclusiv în dimineața zilei de 1 decembrie.

Cum va fi vremea de 1 decembrie

BANAT

La începutul intervalului, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media regională a maximelor va ajunge de la 6 grade spre 4 grade, iar a minimelor de la 6 grade la -4 grade. Ulterior, până spre finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi, media valorilor diurne se va situa în jurul a 7 grade, iar a celor nocturne va fi de 3...4 grade.

Până la finalul intervalului de anticipație, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor, din nou, spre -4 grade. Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ mai ales spre finalul primei săptămâni.

CRIȘANA

La începutul intervalului, vremea se va răci și astfel, media valorilor maxime va coborî de la 6 grade spre 2 grade, iar a minimelor de la 5 grade la -4 grade. Ulterior, până spre finalul primei săptămâni, vremea se va afla într-un proces de încălzire, media valorilor diurne va ajunge să fie de 7...8 grade, iar a celor nocturne de 2...3 grade.

Până la finalul intervalului, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge în jurul a 2 grade, iar a minimelor spre -4 grade. Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ mai ales spre finalul primei săptămâni.

TRANSILVANIA

În primele zile din interval, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media maximelor va ajunge de la 5 grade spre 0 grade, iar a minimelor de la 3 grade la -4 grade. Ulterior, până spre mijlocul intervalului, vremea se va afla într-un proces de încălzire, media valorilor diurne va ajunge să fie de 6 grade, iar a celor nocturne de 0...1 grad.

Până la finalul celei de-a doua săptămâni, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge la 0...-1 grad, iar a minimelor spre -6 grade. Temporar vor fi precipitații (treptat mai ales sub formă de ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ îndeosebi în zilele de 28 și 29 noiembrie.

MARAMUREȘ

La începutul intervalului, vremea se va răci și astfel, media valorilor maxime va coborî de la 5 grade spre 1 grad, iar a minimelor de la 2 grade la -4 grade. Apoi, până spre finalul primei săptămâni, vremea se va afla într-un proces de încălzire și astfel, media valorilor diurne va ajunge să fie de 6...7 grade, iar a celor nocturne de 1 grad.

Până la finalul intervalului de anticipație, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge în jurul a 1 grad, iar a minimelor spre -6 grade. Temporar vor fi precipitații (treptat predominant sub formă de ninsoare) pe aproape tot parcursul celor două săptămâni, local moderate cantitativ mai ales la finalul primei săptămâni.

MOLDOVA

Valorile termice, cu ușoare variații în prima săptămână din interval, vor avea tendința de scădere. Astfel, media maximelor va coborî de la valori în jurul a 5 grade, spre -4...-5 grade, iar a minimelor, de la 0 grade, spre -8 grade.

Probabilitatea pentru precipitații (treptat predominant sub formă de ninsoare) se va menține ridicată pe aproape tot parcursul celor două săptămâni, dar mai ales în zilele de 27, 28 și 29 noiembrie, când vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.

DOBROGEA

În primele zile din interval, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media maximelor va ajunge de la 15 grade spre 8 grade, iar a minimelor de la 8 grade la –1...0 grade. Ulterior, până spre mijlocul intervalului, vremea se va afla într-un proces de încălzire, media valorilor diurne va ajunge să fie de 10 grade, iar a celor nocturne de 6...7 grade.

Până la finalul celei de-a doua săptămâni, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge spre 0 grade, iar a minimelor spre -4 grade. Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și trecător ninsoare), dar probabilitatea pentru cantități de apă mai însemnate va fi în creștere la finalul primei săptămâni.

MUNTENIA

Valorile termice, cu variații de la o zi la alta în prima săptămână din interval, vor avea tendința de scădere. Astfel, media maximelor va coborî de la valori de 11...12 grade, spre 0 grade, iar a minimelor, de 1...3 grade, spre -6 grade. Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare), dar probabilitatea pentru cantități de apă mai însemnate va fi în creștere la finalul primei săptămâni (27, 28 și 29 noiembrie).

OLTENIA

Valorile termice, cu variații ușoare în prima săptămână din interval, vor avea tendința de scădere. Astfel, media valorilor diurne va coborî de la 10 grade, spre 0...1 grad, iar a celor nocturne, de la 2...3 grade, spre -4...-6 grade. Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare), dar probabilitatea pentru cantități de apă mai însemnate va fi în creștere la finalul primei săptămâni (27, 28 și 29 noiembrie).

LA MUNTE

În primele zile din interval, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media maximelor va ajunge de la 0 grade spre -7 grade, iar a minimelor de la -1 grad la -10 grade. Ulterior, până spre mijlocul intervalului, vremea se va afla într-un proces de încălzire ușoară, media valorilor diurne va ajunge să fie de 1 grad, iar a celor nocturne de -2 grade.

Până la finalul celei de-a doua săptămâni, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge la -4 grade, iar a minimelor spre -10 grade. Temporar vor fi precipitații (mai ales sub formă de ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ îndeosebi în zilele de 28 și 29 noiembrie.