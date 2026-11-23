Flăcări violente au distrus un loc de joacă din Iaşi, iar autorităţile au făcut un apel la părinţi să nu îşi lase copiii să se joace cu chibrituri, brichete sau alte surse de foc.

În imagini se observă cum toboganul este cuprins în totalitate de flăcări. Noroc că niciun copil nu era prin preajmă.

Mai multe echipaje de stingere au intervenit pentru lichidarea focului, iar autorităţile continuă cercetările pentru a afla cauza de la care a izbucnit.

În iunie 2025, când într-un alt parc al oraşului a izbucnit un incendiu, ancheta a stabilit că focul fusese provocat de câţiva copii care aprinseseră, în joacă, nişte deşeuri.