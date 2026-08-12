Staţiunea unde au fost chemaţi poliţiştii pe plajă. Turiştii nu vor să iasă din mare pe steag roşu
Staţiunea unde au fost chemaţi poliţiştii pe plajă. Turiştii nu vor să iasă din mare pe steag roşu - Observator
Poliţia a fost chemată pe plajă, în Jupiter, după ce salvamarii au fost ignoraţi de turişti şi au intrat în mare.
Deşi era arborat steagul roşu, iar marea era destul de agitată, turiştii nu au ţinut cont de sfaturile salvamarilor de a nu intra în apă. Conform salvamarilor, unii turişti au intrat chiar şi copiii în mare.
În acest context, au fost chemaţi poliţiştii. Pentru moment, au existat doar avertismente verbale pentru că la vederea oamenilor legii nimeni nu s-a mai încumetat să intre în valuri.
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