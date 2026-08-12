Bătaie între clanurile Stancu și Sain în centrul Timișoarei: 60 de persoane implicate, SAS mobilizat

Un conflict izbucnit aproape de miezul nopții în Piața Victoriei din Timișoara a mobilizat mai multe echipaje de poliție și jandarmi. Scandalul ar fi pornit spontan între minorii din două familii și a escaladat rapid, ajungând să implice aproximativ 60 de persoane, potrivit Primăriei Timișoara.

Primii care au ajuns la fața locului au fost polițiștii locali aflați în patrulare în zona centrală. Ulterior, au intervenit echipa de intervenție a Poliției Locale, precum și alte echipaje.

Potrivit unor surse Observator, în conflict ar fi fost implicate două familii cunoscute autorităților, Stancu şi Sain, iar amploarea scandalului a determinat Inspectoratul de Poliție Județean să direcționeze în Piața Victoriei toate echipajele disponibile în acel moment. La intervenție ar fi participat inclusiv luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi.

Reprezentanții Primăriei precizează că polițiștii locali au izolat zona și s-au asigurat că persoanele aflate la acea oră în centrul orașului nu sunt puse în pericol. Cinci persoane au fost încătușate de polițiștii locali și conduse la sediul Poliției. În total, nouă persoane au fost duse la audieri, iar două dintre acestea au fost reținute.

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În urma incidentului, nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 9.000 de lei, au fost aplicate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Surse Observator spun că persoanele implicate s-ar fi agresat reciproc, însă rănile suferite au fost superficiale, fiind vorba în principal despre zgârieturi. Conflictul a fost oprit după intervenția forțelor de ordine, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a izbucnit scandalul și a responsabilității fiecărei persoane implicate.