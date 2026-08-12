Cine sunt tinerii morți în accidentul din Brașov. Momentul când șoferul sare peste giratoriu și îi strivește

Doi bărbaţi au murit în Braşov, după ce o şoferul unei maşini a pierdut complet controlul volanului şi i-a izbit în plin, pe trotuar. Unul dintre ei, român, celălalt, un turist german. Alături, mai era un neamţ, care a ajuns la spital şi se luptă acum să trăiască. Scena a fost cumplită. Cei care erau în zonă în acel moment au avut noroc că Poliţia a montat un paravan, ca să îi ferească de imaginea îngrozitoare. Nu se ştie încă de ce şi cum s-a produs nenorocirea.

Ora 20 și 46 de minute, strada Mureşenilor din Braşov. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede, în depărtare, cum o maşină albă sare peste un sens giratoriu. La volan este un şofer de 50 de ani.

Filmul accidentului mortal din Braşov

Şoferul a sărit cu autoturismul peste sensul giratoriu din spatele meu, a intrat cu viteză pe această stradă către Piaţa Sfatului şi, la o distanţă de aproximativ 100 de metri, a intrat pe trotuar, exact înainte de trecerea de pietoni.

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Câteva minute mai târziu, strada dintr-o zonă turistică a Braşovului este împânzită de poliţie şi pompieri.

Trei bărbaţi sunt loviţi în plin de autoturism şi striviţi de perete. Salavatorii încearcă să salveze, acolo, pe trotuar, un turist de 34 de ani, din Germania și unul de 26 de ani, din Piatra Neamţ. În zadar, însă. Amândoi mor, din cauza rănilor prea puternice.

Poliţiştii au montat un paravan pentru a-i proteja pe trecători de imaginile îngrozitoare. "Am avut senzaţia că e raliu, ceva. Nişte pocnituri, nişte....foarte puternice. Am văzut acoperiţi şi am înţeles că sunt doi morţi", spun martorii.

Şoferul a ajuns la spital

Un alt bărbat de 31 de ani, şi el turist din Germania, a fost grav rănit şi dus la spital. Tot acolo a ajuns și șoferul. "Conducătorul auto este conştient, iar cea de-a doua persoană, unul dintre pietoni, a fost intubat şi este în stare foarte gravă", a declarat lt. col. Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov.

Poliţiştii nu au aflat până acum cum a fost posibil accidentul. Este, însă, luată în calcul inclusiv varianta unei probleme medicale. "A fost monitorizat pe Strada Lungă comportamentul acestuia și deplasarea conducătorului auto și nu par a fi indicii că ar fi avut un mod de deplasare atipic. La acest moment luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la cauzele producerii accidentului>, inclusiv o cauză medicală", a declarat insp. pr. Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Brașov.

Șoferul nu consumase alcool sau substanțe interzise înainte de a se urca la volan. Acesta deține permis de conducere de 33 de ani, perioadă în care a fost sancționat o singură dată pentru o abatere de la regimul rutier.