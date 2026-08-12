Scumpirile se adună de la o lună la alta. Într-un singur an, inflaţia ne-a redus puterea de cumpărare, în medie, cu 500 de lei. Iar pentru a evita scumpiri şi mai mari, producătorii încearcă să reducă din costuri: schimbă ingredientele, scad calitatea sau oferă mai puţine servicii pentru aceiaşi bani. Fenomenul îl întâlnim peste tot, de la magazine până la restaurante şi hoteluri.

Scumpirile s-au mai temperat. Rata inflaţiei a scăzut cu aproape două puncte procentuale, însă reducerea e doar un efect statistic.

"În iulie, anul anterior, s-au majorat preţurile la energie substanţial, când s-a liberalizat piaţa. Şi acum a dispărut acel efect. O să mai avem un efect similar când va dispărea şi efectul creşterii TVA, undeva la 2 puncte de bază e şi impactul creşterii TVA", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist financiar.

Chiar şi aşa, inflaţia e mai mare decât anul trecut. Cele mai mari scumpiri sunt la benzină şi motorină, unde avem în continuare preţuri record. Produsele de igienă şi cosmetică ne costă mai mult cu 14%, iar pentru o ieşire la restaurant dăm mai mult cu 10%. Avem creşteri de preţuri şi la unele produse alimentare: cafea, lapte şi ouă.

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"Bugetul are nevoie de bani suplimentari, banii ăia se tipăresc. Bani care generează inflaţie şi dacă ne uităm vedem o gramadă de datorie creată. S-au aruncat nişte bani în consum, pe care nu-i avem. Ei au crescut preţurile", a spus Adrian Codîrlaşu, analist financiar.

Ca să nu mai crească preţurile, producătorii au găsit soluţia. Atunci când nu reduc gramajul, scad calitatea alimentelor. Si acest fenomen are un nume: skimpflation.

În unele cazuri, la ciocolată, cacaua şi untul de cacao au fost înlocuite parţial cu grăsimi vegetale mai ieftine şi coloranţi. La mezeluri a scăzut cantitatea de carne şi avem mai multă apă, amidon şi proteine vegetale. Iar detergenţii sunt mai puţin concentraţi, au mai multă apă sau săruri, ceea ce înseamnă un număr mai mic de spălări.

"Nişte ingrediente cu o valoare mai mare sunt înlocuite cu nişte ingrediente mai ieftine. 27% dintre români au observat modificarea ingredientelor produselor cumpărate, iar preţul a rămas neschimbat. Dacă preţul e raft creşte foarte mult, există riscul ca produsul să piardă consumatori", a spus Feliciu Paraschiv, Asociaţia Comercianţilor Mici şi Mijlocii.

"Încerc să urmăresc şi sunt atentă la produsele pe care le consum", a spus un consumator.

"Încerc să nu mă îndrept spre alimentele care au preţul cel mai mic, tocmai din acest motiv", a declarat un altul.

Iar fenomenul nu e prezent doar în magazine, ci şi în zona de servicii. Curăţenia din unele camere de hotel nu se mai face zilnic, preparatele din restaurant nu mai conţin ingrediente de calitate sau în saloanele de înfrumuseţare se folosesc produse mai ieftine. Totul pentru a face economie, într-un context în care preţurile vor mai creşte.

"Vedem ce se întâmplă pe piaţa de energie. N-are cum să nu se vadă şi în preţuri. Vedem că am avut maxime istorice pe carburanţi. Vor fi în continuare presiuni asupra inflaţiei", a explicat Adrian Codîrlaşu, analist financiar.

Analiştii estimează că, la final de an, am putea avea o inflaţie de 6%.