Europa se pregăteşte pentru unul dintre cele mai frumoase spectacole cereşti posibile - eclipsa totală de soare de mâine. Sute de mii de turişti din toată lumea s-au dus în ţările cu vizibilitate maximă - Spania, Portugalia şi Islanda pentru a se bucura de cele câteva zeci de secunde de întuneric. Eclipsa va fi vizibilă mâine seară la opt şi 20 de minute şi de la noi din ţară.

În Spania, care nu a mai mai avut parte de un astfel de fenomen de 114 ani, se anunţă un adevărat exod. Şase milioane de localnici şi turişti oameni vor migra în nordul ţării, de unde eclipsa se va vedea cel mai bine. Acolo au fost amenajate 660 de puncte speciale din care poate fi urmărit acest eveniment rar.

"O eclipsă totală este un eveniment uimitor! Dacă ești atât norocos încât să fii chiar pe acea traiectorie, atunci vei vedea o monedă foarte, foarte întunecată. Luna care acoperă Soarele", spune Noelia Noel, astrofizician.

Eclipsa totală de Soare se va vedea în orașe precum Valencia, Zaragoza, La Coruna și Palma de Mallorca. Banda de vizibilitate bună include şi capitale din Europa de Vest: Lisabona, Dublin, Paris, Londra şi Berlin. La Reykjavík, unde va fi un minut de întuneric, magazinele vând deja tricouri, şepci sau căni pentru apă cu eclipsa. În momentul culminant, meteorologii anunţă că sunt şanse mari de ploaie, dar pasionaţii de astronomie rămân optimişti.

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"Sperăm că vremea se va însenina. Că Soarele va sparge, miraculos, norii. Poate vom avea parte chiar de un curcubeu", spun oamenii.

La noi în ţară, eclipsa de Soare va fi doar parţial vizibilă numai din nord-vestul ţării.

Cel mai bine se va vedea de la Carei.