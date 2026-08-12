Generaţia Z se revoltă! Tinerii îşi depun candidatura pentru zeci de posturi ca să îşi găsească un loc de muncă şi acuză departamentele de resurse umane că îi ignoră. Specialiştii în recrutare recunosc - primesc sute de CV-uri. Tocmai de aceea îi sfătuiesc pe tineri să îşi facă bine prezentarea. Au la dispoziţie doar câteva secunde pentru a atrage atenţia.

"Am toată dorinţa şi ambiţia". Tinerii acceptă orice salariu, dar tot nu îşi mai găsesc job

Platformele de recrutare au primit peste 1.200.000 de cereri de angajare de la tineri cu vârste între 18 și 24 de ani în primele luni ale anului. Cu aproape 30% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

La fel a făcut şi Alex, absolvent al unei facultăţi de management.

Tinerii îşi caută luni întregi un loc de muncă

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"Am început să îmi caut de muncă cred că de jumătate de an, am aplicat pe mai multe platforme de căutare a joburilor. Nu am avut mare succes. Având în vedere că am 23 de ani, nu am foarte multă experiență în domeniu, dar am toată dorința și ambiția", a declarat Alex, proaspăt absolvent.

"Am terminat facultatea şi de o lună încerc să-mi găsesc un job". Aşa sună postările tinerilor de pe reţelele de socializare, tot mai multe în ultimele săptămâni. Absolvenţii au început să se mulţumească inclusiv cu joburi la curăţenie, dar nici aşa nu au succes.

"Nici măcar nu au bunul simţ angajatorii să te anunţe, nu suntem interesaţi, mulțumim de aplicare", a transmis un utilizator pe TikTok.

"În momentul când ai sute de aplicări pentru o singură poziţie, timpul pe care îl aloci ca să verifici fiecare CV este de câteva secunde. Dacă nu îţi atrage atenţia în primele secunde treci peste. Trebuie să îţi faci CV-ul în maxim două pagini şi să nu umpli cu hobby-uri, că îmi place să citesc... nu este relevant", a explicat Cristian Tudorache, angajator.

Zeci de candidaţi se luptă pentru acelaşi loc de muncă

Dacă înainte salariul era cel mai important criteriu, acum de pretenţii nici nu se mai pune discuţia. Tinerii ar fi mulţumiţi doar cu un contract de muncă, oricare ar fi plata de început.

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În medie, pentru fiecare loc de muncă disponibil concurează aproximativ 60 de candidați. Iar dintre aceștia, unul singur ajunge să primească o ofertă.

Peste 800.000 de aplicări în doar câteva luni

Din iunie și până în prezent, o platformă de recrutare a înregistrat peste 800.000 de aplicări venite din partea tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, care au și studii superioare. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul aplicărilor a crescut cu aproape 20%.

"Asta se întâmplă pentru că piața de job-uri în acest moment se află într-o perioadă de stagnare. Cei mai mulți dintre candidați aplică la absolut toate joburile entry-level pe care le găsesc, aplică fără să facă o documentare prealabilă, aplică fără să-și calculeze sau, deci, evalueze realist șansele de angajare", a subliniat Ana Călugăru, reprezentant firmă de recrutare.

Iar datele despre șomaj arată cât de dificil este începutul de drum pentru cei aflați la prima experiență profesională. Rata în rândul tinerilor de până în 24 de ani a ajuns la aproximativ 30%, România fiind printre statele cu cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană.