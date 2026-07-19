Doi motociclişti, un polonez şi un maghiar, au intrat în coliziune DN 107 K, pe raza localităţii Mogoş, ambii necesitând spitalizare, a informat, duminică, serviciul de comunicare al IPJ Alba, citat de Agerpres.

Un polonez şi un maghiar s-au ciocnit cu motocicletele în Alba. Ambii, transportaţi la spital - Profimedia / imagine ilustrativă

Poliţia oraşului Abrud a fost sesizată de accidentul produs prin SNUAU 112. "Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat faptul că un cetăţean polonez, în vârstă de 46 de ani, în timp ce conducea o motocicletă, la kilometrul 56+609 metri, pe direcţia de mers Mogoş- Ponor, într-o curbă, nu ar fi adaptat viteza corespunzătoare şi ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de un cetăţean maghiar, în vârstă de 56 de ani, care circula regulamentar pe sensul de mers Ponor-Mogoş" a precizat poliţia.

Conform sursei citate, în urma evenimentului rutier, ambii conducători auto au suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital. "Aceştia au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă", a precizat IPJ Alba.