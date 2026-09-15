Supravieţuire miraculoasă! Un biciclist a scăpat cu viaţă după ce un şofer a intrat în plin în el, pe o şosea din judeţul Arad.

Bărbatul de la volan virează brusc în direcţia victimei, fără să frâneze. Se opreşte abia după ce l-a proiectat în aer pe biciclist.

Acesta a ajuns la spital cu multiple fracturi, iar poliţiştii îl anchetează pe şofer ca să afle de ce a intrat pe contrasens. Testele au arătat că nu era băut.