Observator » Evenimente » Supravieţuire miraculoasă în Arad. Un biciclist, proiectat în aer după impactul cu o maşină

Video Supravieţuire miraculoasă în Arad. Un biciclist, proiectat în aer după impactul cu o maşină

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.09.2026, 07:54 | Modificat la 15.09.2026, 08:09

Supravieţuire miraculoasă! Un biciclist a scăpat cu viaţă după ce un şofer a intrat în plin în el, pe o şosea din judeţul Arad.

Bărbatul de la volan virează brusc în direcţia victimei, fără să frâneze. Se opreşte abia după ce l-a proiectat în aer pe biciclist.

Acesta a ajuns la spital cu multiple fracturi, iar poliţiştii îl anchetează pe şofer ca să afle de ce a intrat pe contrasens. Testele au arătat că nu era băut.

Anda Anghelache
Like
biciclist arad
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.