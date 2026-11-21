Video Suspiciune de salmonella în Deva. Şapte persoane, la spital după ce au mâncat la un restaurant
Alertă în Deva! Şapte persoane au ajuns de la restaurant direct la spital, cu semne de toxiinfecţie alimentară. Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a făcut imediat un control şi a găsit mai multe nereguli la restaurant. Aşa că localul a fost închis temporar până la remedierea problemelor.
Între timp, au fost recoltate şi probe din bucătărie, care urmează să fie analizate în laborator. Există suspiciunea că ar fi vorba despre o contaminare cu Salmonella.
Ancheta epidemiologică va stabili însă cu exactitate cauza îmbolnăvirilor. Toate persoanele care au ajuns la spital sunt acum în afara oricărui pericol.