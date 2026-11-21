Alertă în Deva! Şapte persoane au ajuns de la restaurant direct la spital, cu semne de toxiinfecţie alimentară. Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a făcut imediat un control şi a găsit mai multe nereguli la restaurant. Aşa că localul a fost închis temporar până la remedierea problemelor.

Între timp, au fost recoltate şi probe din bucătărie, care urmează să fie analizate în laborator. Există suspiciunea că ar fi vorba despre o contaminare cu Salmonella.

Ancheta epidemiologică va stabili însă cu exactitate cauza îmbolnăvirilor. Toate persoanele care au ajuns la spital sunt acum în afara oricărui pericol.