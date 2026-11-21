O cameră de bord a unei maşini aflate în cartierul Mărăşeşti din Cluj-Napoca a surprins o scenă bizară. O tânără ţipă după ajutor şi coboară în fugă dintr-o maşină Bolt.

Iniţial, s-a speculat că femeia ar fi fost agresată de şoferul Bolt. După cercetări, poliţiştii au stabilit că tânăra şi şoferul se cunoşteau şi erau iubiţi. Cei doi s-ar fi certat, iar femeia a coborât într-un moment de furie.

Tânăra a refuzat continuarea anchetei

Poliţiştii clujeni i-au identificat pe cei doi şi i-au propus tinerei completarea formularului de evaluare a riscului pentru continuarea procedurilor legale, dar aceasta a refuzat. "La data de 20 noiembrie a.c., în jurul orei 21:25, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au fost sesizați, printr-un apel la 112, cu privire la izbucnirea unui conflict spontan în trafic, în urma căruia o tânără, aflată în calitate de pasager într-un autoturism, ar fi avut nevoie de ajutor. Din primele verificări efectuate, a reieșit că femeia, în vârstă de 26 de ani, din județul Botoșani, se afla într-un autoturism condus de partenerul său, un tânăr de aceeași vârstă, din județul Mureș. Pe fondul conflictului spontan, aceasta ar fi coborât din vehicul cu scopul de a se îndepărta.

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Ulterior, tânăra a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate, întrucât prezenta excoriații la nivelul unui membru inferior, ca urmare a unei căzături. În vederea evaluării existenței unui risc iminent, polițiștii au procedat la completarea formularului de evaluare a riscului, însă femeia a refuzat parcurgerea acestei proceduri. Totodată, tânărul a fost condus la o unitate medicală de specialitate, în vederea efectuării unui consult. Polițiștii continuă verificările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea măsurilor legale care se impun", se arată în comunicatul Poliţiei.