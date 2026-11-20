Vremea se schimbă în următoarele ore, iar temperaturile vor începe să scadă în cea mai mare parte a țării. Ploile vor cuprinde mai multe regiuni, iar la munte, la altitudini mari, sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

La noapte, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări și ploi slabe (cantități de apă în general 2...8 l/mp), pe alocuri în zona montană, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și izolat în rest. La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, trecător vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales în prima parte a intervalului, în Carpații Orientali și în Munții Apuseni, unde vor fi viteze de 70...90 km/h, iar pe creste de 90...120 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 1 grad în depresiuni și 9 grade pe litoral. Spre sfârșitul intervalului, în vestul, centrul și sudul țării, pe arii relativ restrânse, va fi ceață.

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Vremea de mâine 21 noiembrie în țară

Vremea va intra într-un proces de răcire, dar în cea mai mare parte a țării și în special în sud și în sud-est, valorile termice se vor menține peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi variabil, dar în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării vor fi perioade cu înnorări accentuate. Va ploua în Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local în Crișana, izolat în Banat, iar noaptea și în nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei. Se vor acumula cantități de apă de 1...10 l/mp, iar în nordul Carpaților Orientali și posibil în Munții Apuseni de până la 15...20 l/mp. În zona montană, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, în prima parte a zilei, la altitudini de peste 1500 m în nordul și centrul Carpaților Orientali, apoi și în rest, dar treptat vor slăbi în intensitate și vor fi pe arii restrânse; pe alocuri se va depune strat de zăpadă de 1...5 cm și izolat, în masivele nordice, de 6...10 cm. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Moldova și izolat în restul teritoriului (viteze la rafală de 40...45 km/h), iar la munte, la altitudini mari de 60...90 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 grade în Maramureș și 19 grade în vestul și sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între -3 grade în Dealurile de Vest și în depresiuni și 8 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață. Presiunea atmosferică va fi în ușoară creștere.

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Vremea de mâine 21 noiembrie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile ploi slabe (cantități sub 1...2 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 5...7 grade.

Vremea se va menține caldă pentru această dată, deși valorile termice vor scădea ușor față de intervalul anterior. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 2...5 grade. Presiunea atmosferică va fi în ușoară creștere.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros și sunt așteptate ploi. Maxima zilei va fi de 9 grade.

Harta temperaturi

Vremea de mâine 21 noiembrie la munte

Vremea va intra într-un proces de răcire, dar valorile termice se vor situa în continuare peste mediile multianuale specifice ultimei decade a lunii noiembrie. Cerul va prezenta înnorări, temporar accentuateși vor fi precipitații (cantități de 1...10 l/mp) pe arii relativ extinse în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali (unde este posibil să se acumuleze și 15...20 l/mp) și local în restul zonei montane. Vor fi mai ales ploi care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare - în prima parte a zilei la altitudini de peste 1500 m în nordul și centrul Carpaților Orientali, apoi și în rest, dar treptat vor slăbi în intensitate și se vor restrânge foarte mult ca arie. Pe alocuri se va depune strat de zăpadă de 1...5 cm și izolat, în masivele nordice, de 6...10 cm. Vântul va avea intensificări temporare mai ales la altitudini mari, unde rafalele vor atinge 60...90 km/h.