Sărbătorile se apropie, iar odată cu ele vine și pofta de munte, zăpadă și distracție pe pârtie. Dar înainte să ne punem schiurile în picioare, ar fi bine să verificăm și cât ne costă urcarea la Poiana Braşov.

Tarifele sunt nemodificate faţă de cele din sezonul trecut în Poiana Braşov şi Masivul Postăvarul. Astfel, o cartelă cu 30 de puncte constă în continure 195 de lei pentru adulţi şi 110 lei pentru copii, iar una de 60 de puncte costă 350 de lei pentru adulţi şi 185 de lei pentru copii.

Care sunt preţurile

În plin sezon o urcare cu telegondala consumă 6 puncte, iar o urcare cu telescaunul consuma 3 sau puncte. O cartelă pentru întreg sezonul de iarnă, care este nominală şi netransmisibilă, costă 5.500 de lei pentru adulţi şi 3.300 de lei pentru copii.

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În ceea ce priveşte abonamentele, unul pentru o zi costă 240 de lei pentru adulţi şi 140 de lei pentru copii, iar unul de două zile costă 400 de lei pentru adulţi şi 210.