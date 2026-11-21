Odată cu venirea frigului, primul impuls este să dăm caloriferele la maximum, în speranţa că locuinţa se va încălzi mai repede. în realitate, această metodă nu ajută. Important este cum folosim căldura pe care o avem deja, cum o păstrăm în casă și cât de des aerisim încăperile.

Chiar dacă nu putem renunţa complet la încălzire în timpul iernii, câteva trucuri simple ne pot ajuta să păstrăm mai mult timp căldura în locuinţă și să reducem consumul de energie, scrie Onet.

Folosește căldura produsă de activităţile de zi cu zi

Gătitul, coptul sau chiar călcatul hainelor pot încălzi puţin locuinţa. Și mișcarea ajută: exerciţiile făcute în casă cresc temperatura corpului și contribuie la încălzirea încăperii.

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Totuși, gătitul și uscarea rufelor pot crește umiditatea din aer. De aceea, este important să aerisim bine după astfel de activităţi, pentru a evita apariţia condensului și a mucegaiului.

Nu lăsa căldura să iasă din casă

Perdelele groase, covoarele și ușile închise ajută la păstrarea căldurii în încăperi. Seara, este recomandat să tragem și jaluzelele sau rulourile, pentru a limita pierderile de căldură.

La fel de importante sunt ferestrele și ușile bine izolate. În plus, nu trebuie să acoperim caloriferele cu perdele și nici să punem mobilierul foarte aproape de pereţii reci. Aerul cald trebuie să circule liber prin cameră.

O altă soluţie este montarea unor folii sau panouri reflectorizante în spatele caloriferelor, mai ales atunci când acestea sunt amplasate în nișe. Astfel, o parte din căldură este reflectată înapoi în cameră, în loc să se piardă prin perete.

Reglează corect termostatul

Când ne este frig, avem tendinţa să setăm termostatul pe 5, în speranţa că radiatorul va încălzi mai repede camera. însă această setare nu grăbește încălzirea. Cifra de pe termostat indică temperatura dorită în încăpere, nu viteza cu care caloriferul produce căldură.

Potrivit lui Markus Lau, expert tehnic al Asociaţiei Germane a Gazului Lichefiat, temperatura recomandată pentru living și spaţiile în care lucrăm este de aproximativ 20 de grade Celsius, ceea ce corespunde, de regulă, treptei 3 a termostatului.

Noaptea sau atunci când nu suntem acasă, temperatura poate fi redusă. O diferenţă de un grad Celsius poate însemna o economie de aproximativ 6% la încălzire.

Totuși, specialiștii recomandă să nu lăsăm temperatura din locuinţă să scadă sub 16 grade Celsius, deoarece crește riscul apariţiei mucegaiului. Nici oprirea completă a încălzirii nu este indicată în perioadele cu ger puternic, când există riscul ca ţevile să îngheţe.

Aerisește scurt și intens, nu cu geamul întredeschis toată ziua

Un geam lăsat întredeschis ore întregi înseamnă pierderi de căldură. în plus, zona din jurul ferestrei se poate răci, iar riscul de condens și mucegai crește.

Mai eficient este să aerisim de două-trei ori pe zi, timp de trei până la cinci minute. Cea mai bună metodă este aerisirea încrucișată, prin deschiderea simultană a ferestrelor aflate pe părţi opuse ale locuinţei. Înainte de aerisire, trebuie să închidem caloriferele, iar după ce închidem ferestrele, le putem regla din nou la temperatura obișnuită.