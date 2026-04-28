Video Tânără bătută crunt de iubit, salvată de paznicul de la mall, după ce fusese sechestrată 3 zile

O tânără de 22 de ani din București, care a fost bătută crunt de iubit și a fost ținută trei zile sechestrată a reuşit să se salveze, după ce l-a convins să meargă împreună să mănânce, la un mall. Acolo s-a refugiat în toaletă şi cu ajutorul altei femei a chemat paznicul, care a alertat poliţia.
Individul a fost arestat, iar tânăra a ajuns la spital.

de Bogdan Dinu

la 28.04.2026 , 14:53

Femeia a ajuns la spital în stare gravă, având o coastă ruptă și alte leziuni, fiind în prezent sub îngrijirea medicilor.

Bărbatul a fost reținut, iar judecătorii au decis arestarea preventivă pentru cel puțin 30 de zile. Acesta este cercetat pentru violență în familie, în forma tentativei de omor, încadrare stabilită de procurori.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost ținută sechestrată timp de trei zile în apartamentul bărbatului, situat în Sectorul 3 al Capitalei. La un moment dat, victima a reușit să-l convingă să meargă împreună la un mall din apropiere pentru a lua masa.

Articolul continuă după reclamă

Profitând de un moment de neatenție, tânăra a fugit la toaletă, unde s-a baricadat și a cerut ajutorul personalului de pază și al angajaților complexului comercial. Aceștia au alertat imediat poliția și ambulanța, iar astfel femeia, în vârstă de 22 de ani, a reușit să scape de agresor.

Bărbatul a fost ulterior reținut de polițiști, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a întâmplat să nu găsiţi motorină în benzinării?
Observator » Evenimente » Tânără bătută crunt de iubit, salvată de paznicul de la mall, după ce fusese sechestrată 3 zile
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.