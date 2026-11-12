LOTO 6/49 joi 12 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare de azi

Joi, 12 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.000 de câştiguri în valoare totală de peste 3,63 milioane de lei.

Noi trageri azi la loto, joi 12 noiembrie 2026.

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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Loto 6 din 49. Report de peste 977.800 de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,50 milioane de lei (peste 843.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 977.800 de lei (peste 183.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 62.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro).

Loto 6 din 49. Două premii de 264.556 fiecare la Joker

La tragerea Joker s-au câștigat două premii de categoria a II-a în valoare de 264.556,09 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Vaslui.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 1.031.352,24 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, aplicația mobilă AmParcat.ro. La același joc, s-a înregistrat și un câștig de categoria a III-a în valoare de 79.688,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Suceava.

Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare