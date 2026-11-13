Opt persoane au murit şi alte 18 au fost rănite după ce o clădire s-a prăbuşit în cartierul new-yorkez Brooklyn. Deşi operaţiunile de căutare au fost încheiate, anchetatorii încearcă să afle şi acum ce a provocat tragedia. Între timp au apărut şi imagini cu momentul în care clădirea de trei etaje se face una cu pământul.

O clădirea de trei etaje din cartierul new-yorkez Brooklyn s-a transformat într-un morman de resturi.

A urmat o misiune contracronometru.

Cu utilaje industriale, înarmaţi cu lopeţi, scule electrice sau chiar cu mâinile goale peste 250 de membri ai echipelor de urgenţă s-au agăţat de orice mişcare ce ar fi putu însemna o viaţă salvată.

Articolul continuă după reclamă

"O operațiune extrem de periculoasă pentru toți oamenii noștri. Este o situație foarte instabilă", a declarat John Esposito, şeful Departamentului de pompieri.

O femeie însărcinată a fost salvată miraculos. Dar, din păcate, toate celelalte corpuri pe care le-au descoperit lucrătorii au fost găsite fără suflare.

"Este sfâșietor să vezi că, știți, atât de mulți oameni au fost răniți sau chiar și-au pierdut viețile", a spus un martor.

Tragedia s-a produs în jurul orei locale 16:00 în cartierul Flatbush din centrul Brooklynului. Blocul distrus era format din mai multe apartamente iar la parter funcţiona un magazin. Chiar lângă ansamblul prăbuşit era în plină desfăşurare un şantier. Iar oficialii bănuiesc că muncitorii nu au luat toate măsurile de siguranţă.

Până acum, şapte dintre victime au fost identificate - cea mai mică avea nouă ani, iar cea mai mare 31.