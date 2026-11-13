Nicuşor Dan: Marea Neagră a fost pomenită de mai multe ori ca risc de securitate pentru Europa

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că la reuniunea Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda, Marea Neagră a fost pomenită de mai multe ori ca risc de securitate pentru Europa.

"A fost o reuniune a Consiliului politic european. Ce este această instituţie? O reuniune a statelor care sunt sau nu sunt în Uniunea Europeană, dar care sunt pe continentul european, inclusiv zona caspică şi a doua ediţie în care vine, de asemenea, Canada. Sunt ţări care din raţiuni geografice au interese comune, fie că e vorba de dezvoltare economică, de interconexiuni, de ameninţări, cum este Rusia, de război hibrid, de trafic de droguri, toate astea sunt preocupări comune şi este un cadru în care lideri ai tuturor acestor ţări se întâlnesc de două ori pe an. A existat o sesiune plenară în care s-a vorbit de securitate. Marea Neagră a fost pomenită de mai multe ori ca risc de securitate pentru Europa, inclusiv doamna von der Leyen a făcut referire la vizita sa la Bucureşti de acum câteva zile şi la ameninţările pe care le-a văzut cu ochii dânsei cu ocazia acestei vizite. S-a vorbit aici de necesitatea de colaborare, s-a vorbit foarte mult de războiul hibrid, de campanii de dezinformare, s-a vorbit de necesitatea de a avea mai mulţi parteneri comerciali într-o lume cu o dinamică accelerată", a spus preşedintele Nicuşor Dan, într-o declaraţie de presă la Dublin.

El a adăugat că au fost apoi mai multe mese rotunde tematice, una despre Republica Moldova, o masă rotundă specială pe dezinformare şi pe securitatea Europei şi una pe traficul de droguri.

"Am avut o bilaterală cu cancelarul Germaniei, domnul Merz, unde am discutat foarte mult şi tehnic aplicat pe viitorul cadru financiar multianual. Poziţiile noastre nu sunt neapărat identice, dar am agreat cel puţin că trebuie să fie un obiectiv să avem un buget până la sfârşitul acestui an şi discuţiile vor continua. După cum ştiţi, la sfârşitul lunii va exista un Consiliu European dedicat acestui subiect. Am discutat, de asemenea, de provocările de securitate la Marea Neagră, de hub-ul pe care vrem să-l facem şi de posibilitatea de colaborare cu Germania pe subiectul ăsta. Am avut o întâlnire cu preşedintele Azerbaidjanului. România şi Azerbaidjanul au o posibilitate foarte bună de colaborare. (...) Am avut o bilaterală cu prim-ministrul albanez, care s-a concentrat în special pe parcursul de aderare al Albaniei şi pe interesul nostru de a recupera Casa Iorga. Am avut o bilaterală, de asemenea, cu secretarul general al Consiliului Europei şi am discutat despre necesitatea de transformare a acestei instituţii faţă de provocările noi ale zilelor noastre şi de colaborarea sub umbrela Consiliului Europei pe procese electorale într-o perioadă în care vedem că influenţele, manipulare - dezinformare, influenţe străine sunt tot mai prezente şi toată lumea le remarcă", a mai afirmat şeful statului.