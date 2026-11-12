Fraudă la Universitatea București: trei secretare au furat peste 300.000 de euro din taxele studenților. Angajatele, care aveau acces la conturile tuturor facultăților, anulau chitanțele, iar banii îi băgau în buzunar. Schema frauduloasă a ieșit la iveală după ce o tânără a trecut de la taxă la buget și a cerut banii înapoi.

Cele trei angajate, dintre care două cumnate, au furat peste 1.600.000 de lei timp de trei ani. Schema era simplă. Conform surselor Observator, atunci când veneau studenții să își plătească taxele la facultate, nu înregistrau chitanțele în sistem.

"La sfârșitul programului, înainte de întocmirea registrului de casă, acestea au fost anulate în aplicația casieriei. În acest mod au fost anulate de regulă 2-3 chitanțe pe zi", spune purtătorul de cuvânt al Parchetului București, Mario Niculae.

Aceeași metodă, folosită de cel puțin 1.000 de ori

Un control a fost trimis la casierie. Atunci s-a descoperit că aceeași metodă fusese implementată de cel puțin o mie de ori. Cele trei femei au fost concediate, iar cazul a fost dat pe mâna procurorilor.

Articolul continuă după reclamă

"Am găsit de peste tot unde au studenți cu taxă, adică la foarte multe. Era o practică pe care o foloseau așa, la un număr de chitanțe, mai anulau unele. Nu se mai plătesc de mai mulți ani taxe la facultăți. Cei mai mulți plătesc online, dar mai sunt unii care plătesc în Panduri, la Rectorat. E o casierie. Mulți voiau să plătească cash. E și singura casierie pentru cash", sunt cuvintele rectorului Universității București, Marian Preda.

"Mi se pare pur stupefiant să iei banii unor copii, tu ca secretară. Noi practic în tine avem toată încrederea. Noi la tine venim cu problemele și tu ce faci?"

"Doamnele care lucrează în sistemul universitar pe partea administrativă oricum sunt mai atipice. Le știu pe toate, mereu sunt foarte ocupate și nimeni nu știe exact ce fac ele", spun studenții.

Studenții nu vor fi afectați chiar dacă nu au păstrat chitanțele

Studenții nu vor fi afectați chiar dacă nu au păstrat chitanțele, dă asigurări universitatea. Reprezentanții unității de învățământ vor însă să își recupereze prejudiciul.

"Au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a două imobile, evaluate la circa 300.000 de lei, și asupra conturilor bancare deținute de persoanele cercetate", spune Diana Dănescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.

Cele trei femei au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.